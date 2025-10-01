El gobierno municipal de A Coruña dará mañana explicaciones sobre la sede del Mundial 2030

Las preguntas en pleno sobre el estado de las actuaciones para que A Coruña sea sede del Mundial 2030 que presentaron tanto del PP como del BNG tendrán mañana respuesta por parte del gobierno municipal.

Así lo confirmó esta mañana la alcaldesa herculina, Inés Rey, en un acto público. "Mañana en el pleno daremos las explicaciones oportunas", dijo.

Más allá de ello, insistió en que "yo creo que estamos ante una oportunidad histórica para la ciudad siendo sede del Mundial 2030. No vamos a tener otra como esta, es algo que tendrá un impacto muy positivo para la ciudad. Deberíamos estar remando todos juntos".

La causa de su ausencia en la presentación del Dépor Training Center

Inés Rey no pudo estar ayer en la presentación del nuevo Dépor Training Center, la nueva ciudad deportiva del Dépor en Abegondo, delegando la representación en el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

"Me dio mucha pena porque me invitaron y habría acudido encantada, pero estaba en Fuenlabrada", manifestó en referencia a su presencia en Madrid en calidad de directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias.