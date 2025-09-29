La oposición cerca al gobierno de A Coruña sobre el Mundial 2030

Tanto el Partido Popular, principal partido de la oposición, como el Bloque Nacionalista Galego, apoyo necesario de Inés Rey para mantener la gobernabilidad al estar en minoría, llevarán este jueves al pleno preguntas sobre el estado del proyecto del Mundial 2030.

La formación popular plantea su pregunta oral para saber "cuándo tiene previsto el Gobierno municipal licitar el contrato para redactar el proyecto de la reforma de Riazor para adecuarlo a las necesidades de la candidatura del Mundial 2030, porque todo va con demasiado retraso", según explicaron en un comunicado.

Para el partido dirigido por Miguel Lorenzo, "la ciudad tiene todos los mimbres para ser sede del Mundial, pero la inacción del Gobierno municipal es alarmante".

Centran, además, sus preocupaciones en que la alcaldesa anunció el 13 de diciembre del 2024 que ya contaba con inversor privado, pero no se ha desvelado ni de quién se trata, ni cuánto dinero aportará tanto esta parte como las administraciones. Además, insisten en la falta de información tanto por parte de la oposición como del Real Club Deportivo, principal afectado por las obras.

El BNG también centra el foco en este aspecto

Por su parte, el BNG también llevará a pleno esta cuestión con la pregunta de "ten o goberno local algunha novidade para lle contar ás coruñesas e aos coruñeses en relación ao mundial 2030" a través de su concejal David Soto.

Con esta acción, pretenden que Inés Rey aclare qué administraciones van a financiar el proyecto, cuál va a ser su coste, qué plazos se manejan para la licitación, quién es el operador privado que explote el estadio y para qué fines, y si va a haber un concurso público.

El partido frentista centra sus críticas en la falta de transparencia "total" sobre un proyecto "considerado estratégico".