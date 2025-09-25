El nadador coruñés Jacobo Garrido, plata en los 400 metros libres del Mundial de Singapur

El coruñés Jacobo Garrido se ha subido al podio en el Mundial de Singapur y lo ha hecho, además, con un nuevo récord de España. El nadador ha finalizado segundo la prueba de los 400 metros libres con un tiempo de 4:13.63, a solo tres décimas del italiano Simone Barlaam, que se ha llevado el oro.

Garrido lideró la prueba durante la mayor parte del tiempo hasta que fue superado en los últimos metros por Barlaam, que le sacó tres décimas para llevarse el oro. El coruñés regresa así a casa con una plata en la final del S9 del Mundial de natación adaptada.

El actual campeón paralímpico en los Juegos de París de 2024, el francés Ugo Didier, terminó cuarto por detrás del australiano Brenden Hall.

Garrido, que se había llevado el oro en la prueba de los 400 metros libres en 2019, vuelve de esta forma al podio mundial tras una gran actuación. El coruñés tiene en su palmarés, además, los récords de España en 400, 800 y 1.500 metros