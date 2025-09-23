Abegondo (A Coruña) celebra este domingo la cita deportiva solidaria 'Motores por la vida'

El deporte y la solidaridad se darán la mano en Abegondo en el evento 'Motores por la vida. La pasión que sana', organizado por Bikers Solitarios. La cita, en la que todo lo recaudado se destinará a la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (ASANOG), tendrá lugar este domingo, 28 de septiembre, de 10:00 a 19:00 horas en el embalse de Beche en el municipio coruñés.

El alcalde, José Antonio Santiso, y el concejal, Alberto Seoane, recibieron, este lunes, al presidente de Bikers Solitarios, Juan Lojo, y a la responsable de Comunicación de ASANOG, Aldara Palmeiro.

En este sentido, el regidor aplaudió la iniciativa y apuntó que se trata de un evento "para los amantes del motor, pero también como una oportunidad de pasar una jornada en familia y apoyar a una entidad como ASANOG, que cumple una labor esencial".

Programación

Motores por la vida contará con la participación del piloto de motociclismo gallego Martín Portela, que ha confirmado su asistencia a la cita solidaria. Portela es campeón de España en 110 cc, siendo el único gallego que ha conseguido el doble título en dos pruebas distintas. Asimismo, tomarán parte en la cita varios motoclubs de la zona.

Durante la jornada, se darán cita en Beche motos de carretera y off-road, coches clásicos e incluso camiones. El evento incluirá rutas organizadas, exhibiciones, sorteos y sesión DJ. En definitiva, una programación completa con la que se buscará cumplir un claro objetivo: recaudar fondos para apoyar a niños y jóvenes que padecen esta enfermedad.

Las personas interesadas en sumarse pueden hacerlo a través de la página web Motor España. La inscripción incluirá tanto la comida como la participación en las rutas en moto y el acceso a charlas moteras, entre otras propuestas.