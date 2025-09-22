El 5º Circuito de Golf y 2º de Croquet TUR43 se consolida como referente del norte peninsular

Más de 1.500 jugadores participaron en esta edición en la que Sergio Alonso Ramos y Julio Carril se coronaron como los ganadores de cada competición en la gran gala final celebrada en Santiago el pasado sábado.

El 5º Circuito de Golf TUR43 y el 2º Circuito de Croquet TUR43 pusieron este fin de semana el broche de oro a su edición más exitosa y consolidada con una gran gala de entrega de premios celebrada en Santiago de Compostela. Un evento que, edición tras edición, refuerza su papel como referente deportivo y turístico en el noroeste peninsular.

Con más de 1.500 jugadores procedentes de diferentes puntos de España y del norte de Portugal, esta quinta edición ha confirmado al circuito como una cita imprescindible para los amantes del golf y el croquet, repartiendo más de 60.000 euros en premios y cumpliendo su principal objetivo, el de poner en valor los destinos turísticos del noroeste a través de la práctica deportiva.

Durante la gala, el director del Circuito TUR43, Enrique Ulloa, destacó que "estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en esta edición y agradecemos a todas las empresas e instituciones colaboradoras su apoyo para seguir siendo un evento de referencia en el norte de España y Portugal”.

Asistentes a la cena de gala de la gran final del Circuito Tur43. Cedida

El broche final lo puso la Cena de Gala celebrada en el Hotel OCA Puerta del Camino, en la que se entregaron los premios a los ganadores de esta edición. En golf, los galardones fueron para:

Primer clasificado de 1ª categoría: Sergio Alonso Ramos

Primer clasificado de 2ª categoría: Ana Isabel Tardáguila Sánchez

Mejor dama: Sara Comesaña Xesteira

Mejor senior: José Manuel Rodríguez González

En croquet, los vencedores fueron:

Campeón: Julio Carril Rial

Segundo clasificado: Guillermo Gómez Pombo

Además de su vertiente competitiva, el Circuito TUR43 ha seguido apostando este año por la promoción de la gastronomía y las marcas gallegas, con iniciativas como la Feria de Productores celebrada en colaboración con la Deputación da Coruña, abierta al público y concebida para poner en valor la calidad y diversidad de los productos gallegos.

Con este formato, TUR43 afianza un proyecto que se ha convertido en nexo entre deporte, turismo y gastronomía, contribuyendo al conocimiento y difusión de los destinos del noroeste peninsular y consolidándose como una de las citas deportivas más relevantes de su ámbito.

Feria de Productores celebrada en colaboración con la Deputación da Coruña. Cedida

Mención especial a los colaboradores:

Para poner en marcha la quinta edición del circuito de golf y la segunda del circuito de croquet, TUR 43 cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores como el Ayuntamiento de Ames, el Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña, Miraveo, Secretaría Xeral para o Deporte, TAC! Activando el Recuerdo de tu Marca y Turismo de Galicia. Además, también ha recibido el apoyo de la Deputación Provincial da Coruña, la Federación Gallega de Golf, la Federación Española de Croquet y numerosas empresas vinculadas al turismo y la restauración, como Aceites Abril, AC Palacio del Carmen Autograph Collection, Ariana Palomo Soluciones Farmacéuticas, Bico de Xeado, Bonilla a la Vista, Cabo de Peñas, Chicharrones Casa Abelleira, Casa Pardo, Central Lechera Gallega, Doniños Nature, Gallegas de Nata, Gran Hotel Los Abetos, Gran Talaso Hotel Sanxenxo, Hesperia Hoteles y Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, Hotel Compostela, Hotel Plaza, Iberik Hoteles, Las Caldas Villa Termal, Lendas da Curota, Martín Códax, Noa Boutique Hotel, Oca Hotels, Panadería Sanjurjo, Taberna 5 Mares, Vidago Palace Golf Course y Vidago Palace Hotel.