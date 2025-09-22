El 5º Circuito de Golf y 2º de Croquet TUR43 se consolida como referente del norte peninsular
Más de 1.500 jugadores participaron en esta edición en la que Sergio Alonso Ramos y Julio Carril se coronaron como los ganadores de cada competición en la gran gala final celebrada en Santiago el pasado sábado.
El 5º Circuito de Golf TUR43 y el 2º Circuito de Croquet TUR43 pusieron este fin de semana el broche de oro a su edición más exitosa y consolidada con una gran gala de entrega de premios celebrada en Santiago de Compostela. Un evento que, edición tras edición, refuerza su papel como referente deportivo y turístico en el noroeste peninsular.
Con más de 1.500 jugadores procedentes de diferentes puntos de España y del norte de Portugal, esta quinta edición ha confirmado al circuito como una cita imprescindible para los amantes del golf y el croquet, repartiendo más de 60.000 euros en premios y cumpliendo su principal objetivo, el de poner en valor los destinos turísticos del noroeste a través de la práctica deportiva.
Durante la gala, el director del Circuito TUR43, Enrique Ulloa, destacó que "estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en esta edición y agradecemos a todas las empresas e instituciones colaboradoras su apoyo para seguir siendo un evento de referencia en el norte de España y Portugal”.
El broche final lo puso la Cena de Gala celebrada en el Hotel OCA Puerta del Camino, en la que se entregaron los premios a los ganadores de esta edición. En golf, los galardones fueron para:
- Primer clasificado de 1ª categoría: Sergio Alonso Ramos
Primer clasificado de 2ª categoría: Ana Isabel Tardáguila Sánchez
Mejor dama: Sara Comesaña Xesteira
Mejor senior: José Manuel Rodríguez González
En croquet, los vencedores fueron:
- Campeón: Julio Carril Rial
Segundo clasificado: Guillermo Gómez Pombo
Además de su vertiente competitiva, el Circuito TUR43 ha seguido apostando este año por la promoción de la gastronomía y las marcas gallegas, con iniciativas como la Feria de Productores celebrada en colaboración con la Deputación da Coruña, abierta al público y concebida para poner en valor la calidad y diversidad de los productos gallegos.
Con este formato, TUR43 afianza un proyecto que se ha convertido en nexo entre deporte, turismo y gastronomía, contribuyendo al conocimiento y difusión de los destinos del noroeste peninsular y consolidándose como una de las citas deportivas más relevantes de su ámbito.
Mención especial a los colaboradores:
Para poner en marcha la quinta edición del circuito de golf y la segunda del circuito de croquet, TUR 43 cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores como el Ayuntamiento de Ames, el Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña, Miraveo, Secretaría Xeral para o Deporte, TAC! Activando el Recuerdo de tu Marca y Turismo de Galicia. Además, también ha recibido el apoyo de la Deputación Provincial da Coruña, la Federación Gallega de Golf, la Federación Española de Croquet y numerosas empresas vinculadas al turismo y la restauración, como Aceites Abril, AC Palacio del Carmen Autograph Collection, Ariana Palomo Soluciones Farmacéuticas, Bico de Xeado, Bonilla a la Vista, Cabo de Peñas, Chicharrones Casa Abelleira, Casa Pardo, Central Lechera Gallega, Doniños Nature, Gallegas de Nata, Gran Hotel Los Abetos, Gran Talaso Hotel Sanxenxo, Hesperia Hoteles y Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, Hotel Compostela, Hotel Plaza, Iberik Hoteles, Las Caldas Villa Termal, Lendas da Curota, Martín Códax, Noa Boutique Hotel, Oca Hotels, Panadería Sanjurjo, Taberna 5 Mares, Vidago Palace Golf Course y Vidago Palace Hotel.