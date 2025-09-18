El V Urban Trail Polígono de Bergondo (A Coruña) recaudará fondos para AFACO el 11 de octubre

Bergondo acogerá el próximo 11 de octubre el V Urban Trail Polígono de Bergondo, una prueba solidaria organizada por la Comunidad de Propietarios del polígono industrial y el Concello, en colaboración con el Club Atlético Bergondo.

Todo lo recaudado durante la jornada se destinará íntegramente a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña (AFACO)..

El evento se disputará entre las 17:30 y las 19:30, con un recorrido absoluto de 6 kilómetros por las calles del polígono.

También habrá categorías para jóvenes y pequeños: 1.000 metros para sub-14 y sub-16, 500 metros para sub-10 y 100 metros para Prebenjamín y Pitufos.

Además, quienes prefieran caminar podrán participar en una andaina solidaria de 6 kilómetros..

Todas las pruebas tendrán salida y meta en la calle Parroquia de Rois, a la altura de la parcela F11.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 9 de octubre a través de www.carreirasgalegas.com. Para resolver dudas, la organización facilita el correo administracion@poligonobergondo.com y el teléfono 981 795 422.