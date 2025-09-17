El gallego Adrián Ben finaliza octavo en su primera final de 1.500 en un Mundial de Atletismo

El gallego Adrián Ben ha finalizado octavo en la prueba de 1.500 del Mundial de Atletismo de Tokio. El deportista natural de Viveiro ha logrado de esta forma colocarse en un puesto de finalista en una carrera que se ha llevado el portugués Isaac Nader.

Ben disputó este miércoles su cuarta final mundialista, la primera en los 1.500 metros. El gallego finalizó con un tiempo de 3:35.38 tras haber estado gran parte de la carrera en quinta posición y llegar a la línea de meta octavo.

🔴 Adrián Ben finaliza octavo la final del 1500m y consigue puesto de finalista



⌚️ El gallego ha marcado un tiempo 3:35:38



El gallego ha marcado un tiempo 3:35:38

Era su primera participación en un mil

El deportista se mostraba muy satisfecho con el pase a la final y reconocía que esta prueba era un "reto personal" para él. "Significa muchísimo para mí. Es un cambio de prueba de los más difíciles a nivel mundial, casi en su apogeo de marcas", señalaba por aquel entonces un agradecido Adrián Ben.

El gallego es el único atleta español de la historia en las finales de un Mundial en las distancias de 800 y 1.500 metros.