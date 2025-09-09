El coruñés Lucas Yáñez se proclama campeón de Europa de patinaje artístico

El patinador coruñés Lucas Yáñez se proclamó este lunes campeón de Europa Senior en el campeonato Europeo de patinaje artístico que se está celebrando estos días en la ciudad italiana de Trieste.

El deportista del CPA Maxia y CP Oleiros suma un nuevo título a su palmarés; en el 2021 se alzó con el de Campeón del Mundo Junior. Asimismo, el club coruñés cuenta con la representación de otros cuatro deportistas en la cita europea.

En Trieste firmó una actuación sobresaliente con una puntuación total de 239,39 puntos, lo que le permitió colgarse la medalla de oro. El campeonato cuenta además con la representación de otros cuatro patinadores del club coruñés, que acompañan a Yáñez en la cita europea.

Por otro lado, la jornada fue especialmente brillante para el equipo español masculino, con Arnau Pérez en la tercera posición y Álex Medina en la cuarta, completando un podio con claro acento nacional.

En la competición femenina, la catalana Sira Bella logró el bronce, mientras que Andrea Silva fue sexta y Patrícia Castel terminó en séptima posición.