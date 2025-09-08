Abierta la convocatoria del programa Xogade, que fomenta la práctica deportiva entre los jóvenes gallegos

La Xunta ha anunciado que está abierta, a partir de este lunes, la convocatoria del programa "Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar" (Xogade) para el curso 2025/2026.

El programa, impulsado en el ámbito del Plan Galicia Saudable, cuenta actualmente con 146.622 mutualistas, lo que representa el 66% de los 221.671 alumnos entre 6 y 16 años que hay en Galicia, según datos de la Secretaría Xeral para o Deporte.

Además, los casi 147.000 escolares sumaron 224.219 participaciones en actividades, de las cuales 124.438 fueron en actividad deportiva federada y 99.781 en actividad deportiva escolar.

Tal y como ha transmitido la Secretaría Xeral, el resultado significa un incremento de un 20% de participantes respecto al año pasado, y que eso se traduce en que "hay más jóvenes gallegos haciendo deporte".

En este sentido, la Secretaría Xeral ha añadido que el Xogade en la próxima temporada "continuará apostando por la inclusión", y buscará garantizar la "participación de todas las personas, incluidas las que tengan alguna diversidad funcional".

También ha defendido el órgano autonómico que la igualdad es impulsada en cuestiones de diversidad y género. Durante la temporada pasada, ha recordado que las actividades deportivas fueron realizadas por un 52% de niños y un 48% de niñas.

Modalidades

Respecto a la oferta de deportes vía el programa, el Xogade mantiene 16 modalidades en la actividad deportiva escolar y contará en esta próxima temporada con 38 federaciones adheridas al proyecto.

De ese modo, las disciplinas convocadas en el marco de la actividad deportiva escolar serán atletismo en pista, bádminton, baloncesto, balonmano, cross, duatlón, encuentros multideportivos, fútbol sala, multijuego 6-8, natación, orientación, patinaje artístico, tenis de mesa, voleibol, ajedrez y jugando con atletismo.

Asimismo, las 39 federaciones deportivas gallegas que están en el Xogade serán: atletismo, bádminton, baile deportivo, baloncesto, balonmano, béisbol e sófbol, birlos, boxeo, caza, ciclismo, deporte autóctono, esquí náutico, fútbol, halterofilia, hípica, hockey, judo y deportes asociados, karate e disciplinas asociadas, kickboxing y muay thai, kung-fu, lucha y disciplinas asociadas, motociclismo, natación, orientación, pádel, piragüismo, remo, rugby, salvamento y socorro, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón e pentatlón moderno, voleibol, ajedrez y gimnasia.