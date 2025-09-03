El Rallyshow de As Pontes ha llegado para quedarse: así fue la exitosa primera edición

El circuito municipal de As Pontes vivió este fin de semana una jornada para la historia con la celebración del primer RallyShow Deputación da Coruña, un evento pionero en el automovilismo gallego que superó todas las expectativas. Más de 4.000 aficionados llegados de toda Galicia abarrotaron las gradas para disfrutar de un espectáculo que combinó la emoción de la competición con exhibiciones y actividades para toda la familia.

El gran triunfador de la jornada fue el actual campeón gallego, Víctor Senra, que a bordo de su Hyundai i20 WRC se impuso en una vibrante final. Con su estilo agresivo y preciso, Senra dominó cada eliminatoria hasta alzarse con la victoria, dejando claro por qué es el piloto de referencia en Galicia.

Foto de familia de pilotos, participantes y organizadores

En segunda posición terminó el coruñés Daniel Berdomás (Hyundai i20 N Rally2), mientras que el tercer puesto fue para el vigués Jorge Pérez, al volante de su Porsche 991 GT3. El formato eliminatorio y la cercanía del público con los pilotos convirtieron el evento en una experiencia única tanto para los competidores como para los espectadores.

“Un éxito rotundo”

Durante la entrega de premios, el presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, se mostró contundente: “Hoy confirmamos que el RallyShow llegó para quedarse. Esta primera edición ha sido un éxito rotundo y demuestra que hay espacio para un evento así en el calendario del motor gallego y estatal”. El regidor quiso además agradecer la implicación de escuderías, pilotos, voluntarios y público, que hicieron posible la jornada.

Uno de los coches participantes en la prueba

El público disfrutó desde primera hora de la mañana con las rondas de entrenamientos, cuartos de final, semifinales y la gran final. Entre cada manga, las gradas vibraron con las exhibiciones de drift a cargo de los BMW de Sito González, los carcross y los históricos Mini Cooper “Italian Job”, que aportaron espectáculo y nostalgia a partes iguales.

Un evento pensado para toda la familia

El RallyShow no se quedó solo en la competición. El entorno del circuito ofreció actividades paralelas para todos los públicos: desde música y animación hasta food trucks, sorteos y codrives con pilotos profesionales. Los más pequeños también tuvieron su espacio con un minicírculo de karts en el que pudieron experimentar, a su escala, la emoción del motor.

El Mini Cooper “Italian Job” en acción

Con entrada gratuita, un amplio aparcamiento exterior y un dispositivo que veló en todo momento por la seguridad y la comodidad, el RallyShow Deputación da Coruña se estrenó como un evento de referencia, demostrando que es posible unir competición y espectáculo y marcando un antes y un después en el calendario gallego del automovilismo.