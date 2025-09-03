El Mallorca suspende de empleo y sueldo al coruñés Dani Rodríguez y le quita la capitanía

El coruñés Dani Rodríguez está viviendo días difíciles en el Mallorca, al que llegó a denominar como el club de su vida y uno de los que más le ha marcado sentimentalmente.

Tras una publicación en su perfil de Instagram al término del partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde se quejó de "falta de meritocracia y respeto por el trabajo" tras no jugar ni un minuto, el club le ha suspendido de empleo y sueldo por diez días, el máximo que permite la AFE.

Además, ha decidido también retirarle la capitanía, por lo que deja de ejercer esas funciones de representación de sus compañeros.

Dani aclaró horas después de ese texto en un comunicado que, lo que le enfadó, fue que "da igual el trabajo, la entrega o la lealtad". Además, puso el foco en un compañero y en Jagoba Arrasate, entendiéndose desde la entidad que se cuestionaba su autoridad.