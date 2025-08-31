Valdoviño (A Coruña) corona a los campeones del Abanca Pantin Classic Galicia Pro 2025

Pantín coronó este sábado a sus nuevos reyes del mar en un cierre épico del Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2025, una edición que pasará a la historia por la fuerza descomunal de sus olas y el espectáculo sin precedentes que ofrecieron los surfistas en la playa de Valdoviño.

El portugués Guilherme Ribeiro, de 23 años y natural de Caparica, se llevó la victoria masculina en la final tras aprovechar la penúltima ola de la manga, dejando atrás a Ido Hagag, Tristan Guilbaud y Frederico Morais.

La competición femenina, por su parte, tuvo como protagonista a Anat Lelior, de 25 años, que dominó de principio a fin y superó a Maria Salgado, Anette González-Etxabarri y Lucía Machado, dedicando su triunfo a su hermana pequeña.

El campeonato dejó momentos memorables más allá de los vencedores. Las mejores olas Cabreiroá fueron para Anette González-Etxabarri, con un 9,76, y el italiano Enzo Cavallini, con un 9,60, mientras que la tabla de Red Bull firmada por Natxo González se entregó como reconocimiento al rendimiento en olas grandes.

Apodado el campeonato de las tablas rotas, el evento vio cómo una docena de surfistas salieron del agua con sus tablas partidas, una señal de la intensidad y dificultad del mar durante esta 38ª edición del QS 4000, una de las cuatro pruebas WSL que se celebran este año en Galicia.

Aunque la competición concluyó antes de lo previsto por la previsión del mar, el domingo 31 las puertas del Pantín Classic seguirán abiertas al público, con actividades, market local, espacios gastro, rampas de skate y bautismos de surf, siempre sujetos a las condiciones marítimas.