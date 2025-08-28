En riesgo la celebración de la Travesía de San Amaro en A Coruña por las carabelas portuguesas

La Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro reunirá a 300 nadadores este domingo en A Coruña En imaxe de arquivo, a Travesía a Nado de San Amaro

La fuerte llegada de carabelas portuguesas a las playas de A Coruña podría peligrar la celebración de la LXXXIV edición de la Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro, que tiene previsto celebrarse este domingo, 31 de agosto, en el arenal.

Este jueves el Club del Mar de San Amaro, organizadores del evento, han informado que se encuentran pendientes del avance de la situación, ya que los socorristas de la playa retiraron ayer un total de 18 ejemplares de estas falsas medusas. Asimismo, señalan que tomarán una decisión final el sábado a las 20:00 horas sobre si celebrar o no el evento deportivo.

"Nuestra primera intención es hacerla, pero también queremos garantizar la seguridad de los participantes e intentar evitar traslados innecesarios al hospital", explica Pablo Canosa, director general del club a Quincemil.

De celebrarse la prueba, sería el domingo a las 12:00 horas de la mañana, ofreciendo un recorrido en forma de triángulo y estará abierta a nadadores de diferentes edades, promoviendo tanto la participación popular como la práctica deportiva en entornos naturales

La llegada de carabelas a las playas en aumento

En las últimas semanas el número de ejemplares de carabelas portuguesas que han llegado a los arenales no ha dejado de crecer. Anoche se retiraron unas 30 en la playa de Matadero.

Conocidas como "falsas medusas", en total, han provocado 13 picaduras en los arenales de toda la ciudad, la mayor parte debido a que las personas las tocan cuando aparecen pese a las advertencias que se emiten a través de megafonía.