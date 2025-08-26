La Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro reunirá a 300 nadadores este domingo en A Coruña

En imaxe de arquivo, a Travesía a Nado de San Amaro Concello de A Coruña

La playa de San Amaro acogerá este domingo, 31 de agosto, la celebración de la LXXXIV edición de la Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro, una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo coruñés, organizada por el Club del Mar de San Amaro con la colaboración del Concello da Coruña. La cita será a las 12:00 horas.

La Travesía, que se desarrollará en aguas abiertas en el entorno de la ensenada, ofrece un recorrido en forma de triángulo y está abierta a nadadores de diferentes edades, promoviendo tanto la participación popular como la práctica deportiva en entornos naturales.

El Concello da Coruña colabora con la organización del evento, junto con los equipos de Protección Civil, Cruz Roja y la FESSGA, que reforzarán la seguridad de la prueba con medios acuáticos y asistencia técnica.

Esta prueba se consolida como un referente en el calendario estival de la ciudad, tanto por su tradición —con 84 ediciones celebradas— como por su valor en la promoción del deporte al aire libre y el vínculo con el entorno costero de barrios como Monte Alto o Durmideiras.