A Coruña acoge el 30 y 31 de agosto una nueva edición de la bandera Teresa Herrera de Traineras

La ciudad de A Coruña acoge este fin de semana la 39ª edición de la Bandera Teresa Herrera de traineras, una de las pruebas clásicas de la bahía coruñesa y referente del calendario deportivo del verano, que servirá además como cierre institucional de las fiestas de la ciudad, tal y como han informado en nota de prensa.

La competición se celebrará en doble jornada en la ensenada del Orzán los días sábado 30 y domingo 31 de agosto, con la participación de 14 equipos masculinos y 10 equipos femeninos, pertenecientes a un total de 16 clubes de Galicia y Asturias.

Será la 16ª edición de la Bandera Masculina de Traineras Teresa Herrera y la 5ª edición de la Bandera Femenina, en el marco de un trofeo histórico que suma ya 39 ediciones desde su primera convocatoria en 1984, consolidándose como una de las grandes citas del remo tradicional en Galicia.

El sábado 30, entre las 17:30 y las 18:30, tendrá lugar la fase clasificatoria. Por su parte, el domingo entre las 11:30 y las 13:00 se disputará la final, con los diez mejores equipos masculinos y los cinco mejores femeninos, según los tiempos del día anterior.

La prueba se celebrará en formato tradicional, con tandas de cuatro embarcaciones, un recorrido de 5.556 metros, distribuidos en cuatro largos y tres ciabogas, con salida y llegada frente a la playa del Orzán.

Las embarcaciones navegarán hacia el bulevar del Papagayo y hacia la zona del Parrote, completando un circuito urbano y visualmente atractivo para el público.

La Bandera Teresa Herrera es ya un trofeo consolidado como una de las citas más importantes de la temporada para los equipos de traineras, tanto por su simbolismo como por su nivel competitivo. Su celebración permite poner en valor la relación histórica de la ciudad con el mar, la tradición del remo y la práctica de los deportes náuticos como parte de la identidad coruñesa.

El evento contribuye también a reforzar la visibilidad del remo tradicional en un entorno urbano privilegiado, consolidando a A Coruña como referente autonómico en este ámbito deportivo.

Cuenta con la colaboración de la Federación Gallega de Remo, junto con el apoyo institucional del Ayuntamiento de A Coruña, que impulsa esta prueba como una de las grandes citas del remo tradicional en la ciudad.