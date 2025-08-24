El Abanca Pantín Classic corona a los campeones del surf adaptado en su edición 2025

La 38ª edición del Abanca Pantín Classic Galicia Pro de este 2025 ya tiene a sus campeones y campeonas de Surf Adaptado, tras concluir la única parada del tour mundial en España de la PSL, equivalente a la World Surf League, y en la que participaron cerca de 30 deportistas en las diferentes categorías.

La diputada provincial Rosana García, en representación de la Diputación de A Coruña, junto a Yago Barreto, del Club Praia de Pantín, y Germán Gómez, concejal de Servicios de Valdoviño –nuestro ayuntamiento anfitrión–, junto con Dana Cummings, estadounidense y uno de los pioneros e impulsores del surf adaptado, fueron los encargados hoy de entregar los trofeos.

Por categorías, Dana Cummings y Hugo Rocha fueron 3º y 2º, en una categoría (Stand 2) que ganó Xabi Ayestaran, mientras que Mireia Cabañes se impuso en la categoría femenina en Stand 3.

En Visión Imp 1, el primer puesto fue para Ben Neumann y la surfista portuguesa Marta Paco, del Clube de Viana, que recogieron el premio con sus caddies. En Visión Imp 2, el podio fue para Ignacio Sole (3º), Asier Correo (2º), Dani Souto (1º) y Lou Mchiche (1ª) entre las chicas.

Antonio Muller y Paloma Oñate ganaron en Prone 1, mientras que Sarah Almagro volvió a ser la campeona en Prone 2, por delante de Esther Bode. Entre los hombres, Pedro Palma (3º), Alfonso Faria (2º) y Sebastián Bass (1º).

Por último, en categoría Kneel, el 2º puesto fue para Oliver Articfox y el 1º para Dafyd I. Williams. En las chicas, Úrsula Pueyo y Rheya Sarre fueron segunda y primera respectivamente.

La entrega concluía con una gran foto de familia que dejaba clara la amistad y vitalidad de los participantes de la PSL, sin duda, entre los mejores deportistas. La competición comenzó a primera hora del domingo y terminó poco antes de las 15:00 horas, con niebla baja y un calor sofocante que animó la asistencia en la playa.

Skate Contest

Por otra parte, en la tarde del sábado se entregaron los premios en metálico del Skate Contest, muy animado y participativo durante varias horas, reflejando la gran afición que hay por el deslizamiento en la rampa Cabreiroá, en un evento en el que destacaron las chicas.

En tercer lugar, Eva y Álvaro (50 euros), el segundo puesto fue para Nerea y Sol (150 euros cada una), mientras que la primera posición fue para Bruno y Erea, que se llevaron una recompensa de 300 euros por sus destrezas sobre cuatro ruedas.

El próximo viernes 29 está prevista una gran exhibición a cargo de Danny León. Mientras, la rampa estará a disposición de quienes quieran practicar, de los niños y niñas que participan en los Espazos Corresponsables, quienes tendrán la oportunidad de iniciarse con monitor, así como probar suerte en el rocódromo de Parque Ferrol.

Triales gallegos

Este lunes 25 se disputarán –como ya es tradición– los trials gallegos en colaboración con la Federación Gallega de Surf (FGS), con 68 participantes inscritos. Comenzarán a las 8:00 de la mañana hasta el final, ya que están en juego cuatro wildcards, o pases directos a la competición principal para los surfistas gallegos que demuestren más destreza en las olas de Pantín.

Entre los participantes: Teo García, Alejo Ferreiro, Juan y Manu Fernández-Baamonde, Daniela Alonso, Ana Piñón o Isa Gundín.

Espacios corresponsables

Recordad que los Espazos Corresponsables son un recurso de conciliación de la Dirección Xeral de Promoción da Igualdade de la Xunta, abiertos durante todos los días de la competición, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, bajo carpa con monitores acreditados y sin coste, para favorecer la conciliación de familias, deportistas y público.