La Diputación de A Coruña impulsa el III Circuito de Atletismo en Pista para jóvenes de la provincia Cedida

La Diputación de A Coruña organiza una nueva edición del III Circuito de Atletismo en Pista, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el deporte federado en las categorías base, promover la práctica del atletismo en los ayuntamientos de la provincia y contribuir a la dinamización social a través de la actividad física.

El circuito se desarrollará a través de tres jornadas competitivas, que tendrán lugar en pistas homologadas de la provincia e incluirán pruebas en las modalidades de velocidad, fondo, salto de altura, salto de longitud y lanzamiento de peso.

En él, podrán participar atletas de las categorías sub-10, sub-12 y sub-14 que estén empadronados en algún ayuntamiento de la provincia de A Coruña y cuenten con licencia federativa en vigor, siempre que no estén sancionados.

La inscripción será gratuita y se realizará a través de la plataforma digital de la Federación Gallega de Atletismo mediante correo electrónico dirigido a competicion@atletismo.gal

La organización técnica y logística del circuito será asumida también por la Federación Gallega de Atletismo, que se encargará de la cobertura de seguros, la dotación de jueces y árbitros, y el equipamiento deportivo necesario.

Se establece un sistema de puntuación basado en la tabla oficial de World Athletics. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría y modalidad, así como para los tres mejores clubes de la clasificación general del circuito. En caso de empate, este se resolverá atendiendo a la mejor actuación en el día en que se consiguió la marca. Los participantes no podrán repetir modalidad en diferentes jornadas y será obligatorio llevar el dorsal visible durante la competición.

El diputado provincial de Deportes, Antonio Leira, subrayó "el éxito de participación alcanzado en las dos ediciones anteriores del circuito, con más de 500 atletas participantes, que confirman que existe una gran demanda por parte de los atletas y de los clubes de atletismo de la provincia por este tipo de iniciativas que promueven el deporte entre los más jóvenes".