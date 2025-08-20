Llega una nueva edición del Rallye Cidade de Ferrol con 125 pilotos inscritos

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentó hoy la 56ª edición del Rallye de Ferrol, organizada por la Escudería Ferrol con el patrocinio del Ayuntamiento de Ferrol y de la Diputación de A Coruña.

El evento se celebrará los días 22 y 23 de agosto y será puntuable para el Campeonato de Galicia de Rallyes de Asfalto.

En el acto también participaron el presidente de la Escudería Ferrol, Germán Castrillón, la secretaria territorial de la Xunta en Ferrol, Patricia Busto, y el diputado provincial, Antonio Leira.

En esta edición se inscribieron 125 pilotos, junto con otros tantos copilotos, que saldrán de la avenida de Esteiro el viernes a las 19:30, mismo escenario donde se entregarán los trofeos a los ganadores el sábado alrededor de las 21:15.

El sábado la salida de los vehículos tendrá lugar a las 08:00 desde Fimo.