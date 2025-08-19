Uno de los vehículos en competición.

Llega a As Pontes (A Coruña) el RallyShow: una nueva propuesta que busca quedarse en el calendario

Un total de 16 pilotos se medirán en eliminatorias directas, en carreras cuerpo a cuerpo, llenas de tensión y espectáculo, hasta coronar al gran vencedor en una final al mejor de tres

El mundo del motor gallego tiene una nueva cita marcada en rojo en el calendario con la disputa del RallyShow Diputación de A Coruña, que se celebrará el sábado 30 de agosto en el Circuito de As Pontes.

Este evento tiene como eje central vivir la emoción de los rallyes a pie de pista, buscando acercar la pasión por los coches, la competición y la velocidad a las personas aficionadas, con un formato innovador, trepidante, visual y destinado a todos los públicos.

Con un diseño inspirado en los grandes eventos europeos, el RallyShow se desarrollará a lo largo de una única jornada pero promete dejar huella.

Un total de 16 pilotos se medirán en eliminatorias directas, en carreras cuerpo a cuerpo, llenas de tensión y espectáculo, hasta coronar al gran vencedor en una final al mejor de tres.

La cita contará con un cartel de lujo, con pilotos destacados del panorama gallego y estatal, como Diego Fontán, Antón Pérez, Javier Grille, Dani Berdomás, Raúl Hernández, Diego Varela, Jorge Pérez, Manuel Senra o Víctor Senra.

El espectáculo estará garantizado desde el primer minuto, con la apertura a cargo de Sito González, que llenará la pista de derrapes a bordo de sus BMW Drift. Además, Juanma Fligueiras y Pablo Álvarez aportarán una propuesta diferente y divertida con sus Mini Cooper “Italian Job”, que animarán los descansos entre mangas.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar también de exhibiciones de carcross, música, animación y muchas sorpresas y regalos. El evento será totalmente gratuito e incluirá el sorteo de camisetas oficiales.

Un completo calendario

La acción comenzará con mangas de entrenamientos libres y oficiales, de las que saldrán los emparejamientos para los octavos de final. A partir de ahí, cada carrera será una batalla a dúo, a tres vueltas, con un único objetivo: avanzar hacia la final.

El RallyShow será también una oportunidad para poner en valor los atractivos turísticos, culturales y comerciales del Ayuntamiento de As Pontes, generando un impacto económico y social directo en la villa y reforzando el compromiso de la Diputación con la dinamización del territorio a través del deporte.