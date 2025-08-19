Llega a As Pontes (A Coruña) el RallyShow: una nueva propuesta que busca quedarse en el calendario

Uno de los vehículos en competición. Deputación de A Coruña.

El mundo del motor gallego tiene una nueva cita marcada en rojo en el calendario con la disputa del RallyShow Diputación de A Coruña, que se celebrará el sábado 30 de agosto en el Circuito de As Pontes.

Este evento tiene como eje central vivir la emoción de los rallyes a pie de pista, buscando acercar la pasión por los coches, la competición y la velocidad a las personas aficionadas, con un formato innovador, trepidante, visual y destinado a todos los públicos.

Con un diseño inspirado en los grandes eventos europeos, el RallyShow se desarrollará a lo largo de una única jornada pero promete dejar huella.

Un total de 16 pilotos se medirán en eliminatorias directas, en carreras cuerpo a cuerpo, llenas de tensión y espectáculo, hasta coronar al gran vencedor en una final al mejor de tres.

La cita contará con un cartel de lujo, con pilotos destacados del panorama gallego y estatal, como Diego Fontán, Antón Pérez, Javier Grille, Dani Berdomás, Raúl Hernández, Diego Varela, Jorge Pérez, Manuel Senra o Víctor Senra.

El espectáculo estará garantizado desde el primer minuto, con la apertura a cargo de Sito González, que llenará la pista de derrapes a bordo de sus BMW Drift. Además, Juanma Fligueiras y Pablo Álvarez aportarán una propuesta diferente y divertida con sus Mini Cooper “Italian Job”, que animarán los descansos entre mangas.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar también de exhibiciones de carcross, música, animación y muchas sorpresas y regalos. El evento será totalmente gratuito e incluirá el sorteo de camisetas oficiales.

Un completo calendario

La acción comenzará con mangas de entrenamientos libres y oficiales, de las que saldrán los emparejamientos para los octavos de final. A partir de ahí, cada carrera será una batalla a dúo, a tres vueltas, con un único objetivo: avanzar hacia la final.

El RallyShow será también una oportunidad para poner en valor los atractivos turísticos, culturales y comerciales del Ayuntamiento de As Pontes, generando un impacto económico y social directo en la villa y reforzando el compromiso de la Diputación con la dinamización del territorio a través del deporte.