Ferrol organiza una nueva edición del campeonato gallego de triatlón con más de 200 inscritos

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, presentó esta mañana en el Ayuntamiento la XXIII edición del Triatlón Ciudad de Ferrol, Campeonato Xunta de Galicia 2025, en el que se darán cita 225 deportistas.

El edil estuvo acompañado por la secretaria territorial de la Xunta en Ferrol, Patricia Busto, el presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Javier Campos, y el presidente del Triatlón Ferrol, Carlos Formoso.

En las pruebas, que tendrán lugar el domingo 24 de agosto a partir de las 10:30 en el muelle de Curuxeiras, participarán los mejores triatletas gallegos, así como aficionados a este deporte, que competirán en una prueba popular.

El Club Triatlón Ferrol, organizador de las pruebas en colaboración con la Federación Gallega de Triatlón, contará con cerca de 45 deportistas en las distintas salidas.

A las 10:30 comenzará la competición con el triatlón popular.

Los campeonatos gallegos tendrán lugar a las 12:00 en la categoría masculina y a las 13:15 horas en la femenina.

Los recorridos serán de 750 metros de natación en la ría de Ferrol, 20 kilómetros de ciclismo en cuatro vueltas por la carretera Alta do Porto y el Acceso Norte, y 5 kilómetros de carrera a pie en tres vueltas por el paseo marítimo.

Al finalizar todas las pruebas, alrededor de las 14:30, se celebrará la entrega de trofeos.

El XXIII Triatlón Ciudad de Ferrol y Campeonato Xunta de Galicia 2025 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, Policía Local, Protección Civil y la Asociación de Vecinos de Ferrol Vello.