Cerca de treinta deportistas con discapacidad darán inicio al Abanca Pantin Classic Galicia Pro 2025

Tres, dos, uno… Este sábado comienza una nueva edición, la número 38, del Abanca Pantin Classic Galicia Pro (del 23 al 31 de agosto) en la playa de Ariño donde ya está a punto de finalizar el montaje del evento en el aparcamiento principal.

El calendario del evento es el siguiente: del 23 al 24, las pruebas de surf adaptado de la Para Surf League. El sábado 23 (17:00 horas) también tendrá lugar el Abanca Skate Contest, y ya el domingo 24, las finales y entrega de trofeos (18:00 horas).

El lunes 25, los triales que darán el pase directo -wildcards- para los y las mejores surfistas gallegos a la competición principal y el martes 26, darán comienzo las rondas y mangas clasificatorias para la gran final del domingo 31 (QS 4000) de la WSL.

El evento arranca este sábado 23 con la prueba oficial de la Para Surf League, surf adaptado, el equivalente a World Surf League (WSL), la Liga Mundial de Surf Profesional, en la que tomarán parte cerca de 30 deportistas con discapacidad y adaptación en las distintas categorías (Prone 1, Prone 2, Stand, Kneel y Para Surf Vision).

Entre los ya inscritos, la subcampeona del Mundo, Sarah Almagro, tricampeona de España en su especialidad, después de que una gravísima enfermedad derivara en la amputación de manos y pies, y trasplante de riñón con tan sólo 19 años.

También compite el norteamericano Daña Cummings, pionero de este deporte, Ben Neumann, Filipe Costa, Sebastian Bass, la francesa Lou Meniche, Rheya Sarre, Mireia Cabañes y el gallego Dani Souto, entre otros.

Recordar que fue en el 2024, en el que el Abanca Pantin Classic Galicia Pro pasó a integrarse formalmente en el circuito de la Para Surf League (PSL) con una de las 4 competiciones que existen para el surf inclusivo (Estados Unidos, Francia...) que aspira a ser olímpico (Juegos Paralímpicos), como parte de la apuesta de la organización por la igualdad y la equidad en el deporte. A pesar de que esta competición ya se venía disputando en los años anteriores por iniciativa de la organización, fue el pasado año cuando se integró en el tour mundial.

Al atardecer del sábado 23, a partir de las 18:30 tendrá lugar uno de los Faladoiros de Pantín de este 2025, en la carpa de Abanca, abierto al público en el que dos riders de parasurfing como Sarah Almagro y Dani Souto cuentan su historia.

Al final, concierto de Pioneers y Candela&Just Beca, en el primero de los directos musicales del Pantin Sound en el escenario principal. Ya el domingo 24, rondas finales de ParaSurfLeague y entrega de trofeos a los campeones.