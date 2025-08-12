El Circuito Padel For You celebrará su cuarta prueba en el club de Tenis de A Coruña en septiembre

El Real Club Tenis de La Coruña acogerá en septiembre la cuarta cita del Del 10 al 14 de septiembre, el Real Club Tenis de La Coruña será el escenario de la cuarta prueba del Circuito Padel For You by Oris x Joyería Calvo, una cita que promete batir récords de participación y que combinará deporte, lujo y experiencias exclusivas.

Tras el éxito de las anteriores ediciones, la organización prevé una alta afluencia de jugadores en este torneo, que cuenta con el patrocinio principal de la prestigiosa marca relojera Oris y la emblemática Joyería Calvo. Entre las novedades, destaca una masterclass relojera guiada por un experto de la firma suiza, limitada a 20 plazas para los primeros inscritos, que incluirá un cóctel exclusivo.

Retransmisión en streaming de Padel For You PRO

La programación también incluye el Padel For You PRO, previsto para el viernes, que reunirá a algunos de los mejores jugadores de Galicia y se retransmitirá en streaming. Esa misma noche, el evento se trasladará a un ambiente festivo con la fiesta del torneo, que contará con cena para los participantes y un concierto en directo.

Durante toda la competición, los jugadores dispondrán de servicio de fisioterapia gratuito, catering de cerveza sin coste cortesía de Mahou, regalos de bienvenida y premios exclusivos para los ganadores de cada categoría, como palas, mochilas y artículos de alta gama de los patrocinadores.

El circuito, que cuenta también con el apoyo de Omoda | Jaecoo, Gadis, Superpapelería, Mahou, Remeco, A Xamonería, PadelQuiz, Dixital, Macron Store Coruña y Quincemil, se ha consolidado como una de las citas más atractivas del calendario gallego de pádel.

Las inscripciones ya están abiertas a través de torneos.padelforyou.es y requieren licencia federativa en vigor.