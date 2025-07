El coruñés Alberto Seoane, campeón de España: "Los viejos rockeros mantenemos el nivel ante las nuevas generaciones"

Tras vivir el lado amargo del deporte, el coruñés Alberto Seoane dijo basta. Dejó la raqueta aparcada y se concentró en su vida, una faceta muy cotidiana que le permitió alejarse de la presión. No haber podido estar en los Paralímpicos de París fue un duro golpe, al que supo sobreponerse.

Con ayuda externa, con sus amigos y con muchas ganas, ha vuelto con ganas de demostrar que los viejos rockeros tienen todavía capacidad de dar guerra y seguir siendo un referente de las jóvenes generaciones que pueden hacer todo lo que propongan.

Alberto atiende a Quincemil con una sonrisa en la boca, de una forma muy didáctica, con un trofeo del que presumir pero, sobre todo, con una vitalidad inmensa y unas ganas de seguir siendo referente para esos jóvenes.

¿Qué tal la experiencia?

Bien, fue un campeonato de España más, pero volver a ganar es muy importante y bonito. Especialmente después de no clasificarme para los Juegos Paralímpicos el año pasado y no jugar el campeonato anterior.

Estoy muy alegre de volver a ganar el Campeonato de España después de un año y de subir a lo más alto del podio tras la decepción de los Juegos Paralímpicos. Es importante para seguir con la selección.

"Aunque la presión es menor que en internacionales, existe la obligación de ganar" Alberto Seoane, deportista paralímpico

¿Cómo se cogen fuerzas tras ese golpe?

Guardando la raqueta en lo más profundo de un cajón y estando unos cuantos meses sin verla, haciendo desconexión. También, hablando mucho con gente que pueda ayudar.

Hice un parón grande, no quería saber nada de deporte. De hecho, no pude ver la ceremonia de los Juegos Paralímpicos de París por la ansiedad que me generaba, aunque luego hice un reset para ver a mis amigos competir.

Estuve parado desde julio hasta noviembre sin hacer deporte con raqueta, solo gimnasio. En noviembre, durante un viaje con amigos tenistas, volví a coger la raqueta por primera vez desde julio, de forma casual, en el hotel de vacaciones con raquetas medio rotas y jugando con amigos junto a la piscina. Fue un punto de inflexión para dejar las lamentaciones y volver con todo, con el objetivo de Los Ángeles 2028.

¿Y cómo preparaste este campeonato de España?

No fue una preparación muy especial, sino la dinámica de toda la temporada. Tuvimos el gallego hace mes y medio, donde quedé campeón individual. También el torneo inclusivo, donde el Club de Mar quedamos segundos.

La liga también acabó hace mes y medio. Tuve dos internacionales en mayo, en Montenegro y Eslovenia. El ritmo desde principios de mayo hasta julio fue lo más importante, enfocándonos en los internacionales, el Campeonato Gallego y el Campeonato de España.

"La edad no es un problema en el deporte paralímpico, donde las edades suelen ser 6-7 años mayores que en el olímpico" Alberto Seoane, deportista paralímpico

Ha sido un camino largo en este campeonato de España. ¿Con qué momento te quedas?

El primer día fueron las fases previas, con 3 partidos, que superé sin mucha complicación, pasando luego a ronda libre y después a semifinales y la final. Aunque la presión es menor que en internacionales, existe la obligación de ganar.

Las semifinales las gané 3-1 y la final 3-0. Mis oponentes eran dos chicos jóvenes, promesas de la selección absoluta y del programa de alto rendimiento en Murcia. Los dos primeros sets de la final fueron cómodos, pero el tercero se igualó un poco, ya que mi oponente, siendo joven y en su primera final, se mostró nerviosismo.

Es importante para mí volver a demostrar mi nivel al seleccionador nacional y al Comité Paralímpico, reafirmando que, a mis 38 años, la edad no es un problema en el deporte paralímpico, donde las edades suelen ser 6-7 años mayores que en el olímpico. El Campeonato de España fue crucial para mostrar que sigo en la cima y que los viejos rockeros aún mantenemos el nivel ante las nuevas generaciones.

¿Y ahora, qué dicta la agenda?

Ahora toca verano y descanso. Guardaré la raqueta de tenis de mesa por 3 semanas, pero seguiré jugando otros deportes de raqueta como pádel, pickleball o palas de playa. Este año, los torneos importantes, incluyendo el Europeo, no están programados hasta octubre o noviembre, a diferencia de otros años donde comenzaban en septiembre.

Esto me permite tener un descanso más prolongado, hasta mediados de agosto, sin la necesidad de entrenar intensamente.

"La discapacidad no es un impedimento para hacer nada" Alberto Seoane, deportista paralímpico

Y lo más importante, que sigues siendo un referente para los más jóvenes

Sí, es importante que los jóvenes sepan que tienen una alternativa en el deporte y que puedan crecer teniendo referentes. Que se sientan reflejados, porque pueden hacer lo que se propongan. Es un gusto poder dar esta imagen y que los chicos vean que se pueden hacer las cosas y que la discapacidad no es un impedimento para hacer nada.