El betanceiro Carlos Arévalo alza la voz tras lo que considera una "injusticia" de cara al mundial

Carlos Arévalo ha alzado la voz en un comunicado tras la decisión de la Real Federación Española de Piragüismo de declarar incompatible sus plazas en K1 200 y en K4 500.

"Estoy profundamente decepcionado con la decisión de la RFEP de retirarme la plaza en el K1 200 para el Mundial de Milán, alegando que es incompatible con mi participación en el K4 500. Además, quiero destacar que en la Copa del Mundo de Szeged, competí tanto en K1 200 como en K4 500 con un horario similar al que habrá en el Mundial de Milán, y lo hice con éxito", explica en un texto hecho público en sus perfiles de redes sociales.

El betanceiro añade que "el argumento de incompatibilidad no tiene fundamento. Esto, a pesar de que gané esa plaza legítimamente a través de mis resultados en la Copa del Mundo de Szeged y el Campeonato de Europa de Racice, donde obtuve medalla de bronce en ambas competiciones".

Indignado por un error que no es suyo

Arévalo carga contra la RFEP: "Lo que más me indigna es que la RFEP, su presidente y su director técnico están descargando su responsabilidad en el deportista en vez de asumirla ellos, tras reconocer que el error en la autorización inicial fue suyo. En el deporte, estamos acostumbrados a lidiar con errores y contratiempos, pero esto es diferente. No se trata de un error que yo cometí, sino de una decisión que se está tomando sobre mi carrera sin considerar mi esfuerzo y mis logros".

El piragüista explica que "es frustrante y doloroso ver cómo algo que he ganado con mi trabajo duro se me arrebata de esta manera. En el mundo del deporte, la psicología desempeña un papel esencial, y cuando te arrebatan algo que has ganado con esfuerzo, esto enciende mi lucha, fortaleciéndome para seguir adelante y pelear con todas mis fuerzas por lo que es justo".

Por último, tiene un recuerdo para todos aquellos que le están apoyando. "Agradezco enormemente el apoyo de toda la gente que me está acompañando en esta lucha. Su solidaridad y respaldo son fundamentales para mí en estos momentos. Seguiré peleando por lo que es justo, porque creo que mi lugar en el K1 200 del Mundial es legítimo y merecido".