Fer Buendía, técnico de Maristas (A Coruña): "Vamos con mucha ilusión a esta fase de ascenso"

Maristas debuta este jueves a las 11 horas en la fase de ascenso a la Liga Challenge, la segunda categoría femenina absoluta de baloncesto en España. El conjunto colegial mantiene desde hace años un proyecto de cantera con resultados muy positivos. A pesar de las dificultades aparecidas esta temporada en forma de lesiones, Maristas logró clasificarse para esta fase de ascenso tras una segunda vuelta espectacular.

Desde el banquillo Fer Buendía acumula ya tres temporadas al frente de un equipo que ha despertado la admiración de muchos amantes al baloncesto de la ciudad de A Coruña. El técnico atiende a Quincemil en las horas previas al debut.

Sensaciones para este playoff

Estamos con muchas ganas. El trabajo ya está hecho y sólo nos queda aplicar en Vilagarcía todo lo trabajado. Llegamos con alguna jugadora entre algodones y algo renqueante pero vamos con mucha ilusión y muchas ganas de poder llegar al partido del domingo.

Idea del equipo

La idea era asentar el proyecto de Maristas en Liga 2 y potenciar el talento joven con mucha gente de cantera. Empezamos tarde en el mercado, tuvimos lesiones graves como la de Nuria Ríos para toda la temporada, la primera americana llegó lesionada y Eugenia, nuestra capitana, se rompe en la primera jornada por tres meses. Fue una pretemporada muy convulsa.

Y con malos resultados al principio

Sí, el objetivo se centró en mantener la plaza. En la jornada 3 éramos colistas pero empezamos a sacar buenos resultados y acabamos la primera vuelta en quinta o sexta posición y cerca de playoff y la segunda vuelta ha sido fantástica. Estamos muy por encima de lo que pensábamos a principio de temporada.

Secreto de la temporada

El grupo ha sido muy maduro emocionalmente y son unas chicas muy fáciles de llevar. Tienen algo muy bueno porque nunca se traslada ningún conflicto fuera de la pista. Hay jugadoras que, además, han logrado adaptarse a un rol distinto al pensado al principio y gente que, jugando poco en pista, ha sumado muchísimo en la pista. Todas han sido importantes en algún momento del año.

Balance a nivel personal

Estoy muy satisfecho con los tres años que llevo aquí. Este año hemos profesionalizado más el trabajo físico con la entrada de Juan, pero a nivel de trabajo no hay una gran diferencia. Puede que el grupo este año tenga algo más de química por edades y procedencias y, sobre todo estoy muy orgulloso del crecimiento de la gente que viene de abajo. Carlota y Raquel tenían ficha hace dos años en autonómica y ahora tienen minutos finales de partidos para jugar una fase de ascenso. Para mí es clave en un club de cantera como el nuestro. Además, este año no hemos podido contar con Lucía Galán y la hemos echado mucho de menos. Ha sido por un tema de estudios y esperamos tenerla pronto de nuevo con nosotros. Nos enorgullece mucho convertir a Maristas en un club de referencia y espejo para todas las niñas de la ciudad. Aquella jugadora que quiera jugar en Liga 2 o asaltar Challenge compaginando con estudios y trabajos este es su sitio ideal con trabajo y muchas ganas de mejorar.

Fase de ascenso

Nos encontramos con un grupo de cuatro en el que pasan dos equipos. Esto provoca que con dos victorias te puedas quedar fuera o clasificarte con un triunfo. Son fases en las que tienes que tener los tres partidos en la cabeza y nos vamos a encontrar con tres equipos muy diferentes. Claret es el equipo que más rápido juega y con un gran lanzamiento de tres. El segundo día jugamos contra Sevilla, un equipo con un gran poderío físico por dentro y el último día es Mataró, viejo conocido para nosotras. Se trata de un equipo veterano con mucha experiencia y veremos cómo llegan al tercer día. La clave será interpretar muy bien lo que nos pide cada momento de cada partido. Ojalá podamos jugar el domingo la final y con un gran apoyo de nuestra afición. El aspecto físico será clave porque si pasas a la final juegas cuatro partidos en cuatro días, que es una barbaridad.

Esfuerzo físico

Se hace muy duro. Es una liga donde ascender es muy difícil y hay un gran desequilibrio porque descienden 6 de 28 y sólo ascienden dos. Se debería pensar un poco más en estructurar mejor las competiciones, pero son las reglas de juego que hay. Es cierto que ascender no era nuestro objetivo principal, pero sí queremos dar pasitos de cara a poder derribar la puerta a medio plazo. La puerta está ahí y cada día estamos más cerca. Como anécdota, te puedo contar que el año pasado en la fase de ascenso Raquel Botana estaba sufriendo un arbitraje no adecuado porque era junior y le pitaban falta en cada contacto. Hay un momento en que llora de frustración y le dije que no se preocupara que íbamos a volver e íbamos a ganar algún partido. Al terminar ella estaba convencida de que no, de que era muy difícil repetir y mira, un año después estamos aquí de nuevo después de un gran esfuerzo. No sé si será este año, pero estoy convencido de que antes o después lo conseguiremos.

Ventaja por jugar en Galicia

A nivel económico para el club es un alivio. Han hecho un gran esfuerzo para que podamos quedarnos allí a dormir. Y por supuesto que es muy bueno para que pueda venir nuestra gente. Nos toca jugar por la mañana pero vamos a tener muchos familiares y mucha gente de la base del club.