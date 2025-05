El relato de José Luis Lemos, entrenador de fútbol víctima de un accidente de tráfico en A Coruña

José Luis Lemos estaba teniendo un día normal el pasado 29 de abril. Tras su rutina matinal, con mucho trabajo, se dirigía a Vilagarcía de Arousa para entrenar al Arosa SC, que precisamente este sábado juega en Grela ante el Silva SD coruñés. Como cualquier otro día, y con la ilusión de recuperar una rutina que en los últimos no había tenido y que se le volvió a presentar hace menos de un mes, el técnico encaraba su trayecto por la AP-9 como uno más rutinario. Hasta que a las 16:35, todo cambió de golpe.

Su coche se fue contra el muro que separa ambos carriles en el kilómetro 3,5, justo saliendo de A Coruña dirección Santiago, y volcó. Inmediatamente se formaron retenciones, pero lo único importante es que Lemos está bien y lo puede contar, tal y como ha hecho en una carta publicada en su perfil de Facebook.

"El pasado martes viví un episodio muy duro, como nunca había vivido. Un estúpido despiste me llevó a tener un grave accidente en el que durante unos segundos me temí lo peor. En esos fugaces instantes que duran tanto tiempo llegué a pensar de forma literal que "esto se acaba aquí", intentando a al vez agarrarme a cualquier posibilidad de que el golpe no fuese definitivo para mí", relata en su duro escrito.

Continúa el texto diciendo que "Por delante pasan imágenes de tus seres más queridos y hasta que el coche se detiene solo suplicas que pare cuanto antes. Es una experiencia cortísima que te marca y te arrastra durante muchas horas, aún ahora mismo 72 horas después".

El Guardia Civil de paisano que se puso un chaleco "cual capa de Supermán"

"Pero a mí me ha hecho creer en mucha gente, porque es en estas situaciones extremas donde de verdad percibes y notas la mejor cara del ser humano y solo me quedan estas letras para dar gracias a muchas caras y voces que vi y escuché esa tarde y que probablemente no vuelva a reconocer. Gracias a la persona que se acercó al vehículo mientras estaba dentro atrapado y avisó a los servicios de emergencia mientras me preguntaba cómo estaba. Gracias al Guardia Civil de paisano que sin estar de servicio y poniéndose un chaleco cual capa de Supermán se dejó la piel para sacarme de allí dentro. ¡Cuánto me gustaría conocerte! Gracias a los Guardias Civiles de servicio que aparecieron como arte de magia a los pocos segundos de yo tocar tierra", relató.

Un aplauso al personal de ambulancias y al CHUAC

Lemos continúa su texto con las siguientes letras: "Gracias al personal de la ambulancia por su tacto y comprensión, por esas palabras tranquilizadoras y ese saber estar en medio de la tanta tensión. Gracias a todo el personal del CHUAC que me crucé aquella tarde con collarín y acostado, a los que no les pude ver la cara en muchos casos, pero recordaré siempre esas voces dulces y tranquilas, amables y entregadas, tan profesionales pero sobre todo tan humanas. Gracias en especial al doctor Ferreiro".

Un recuerdo a sus amigos y la gente del fútbol

En un deporte colectivo donde el mundo del banquillo siempre es más individual, el técnico se acuerda de sus compañeros de deporte: "Gracias también a la infinidad de amigos y conocidos que me habéis escrito y llamado a lo largo de estos días. Gente de empresa, gente de ocio, gente de fútbol. Sería imposible acordarme de todos porque me ha sobrepasado totalmente cualquier expectativa".

El recuerdo más importante, su familia.

Por último, concluye su texto con el recuerdo más especial, su familia. "Gracias a mis amigos más cercanos y sobre todo a mi mujer y mis hijos. Espero no volver a asustarlos más. Para mi el mundo desde el 29 de abril es un lugar lleno de grandes personas y grandes profesionales que me he encontrado en el camino. Gracias eternas, de corazón".