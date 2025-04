Recorrer 20.000 kilómetros por una causa solidaria: “Quiero recuperar la esencia del ciclismo y donar todo a DEBRA"

Javier García Reboredo (@xinolugo) se prepara para un reto solidario al alcance de muy pocas personas: recorrer Giro, Tour y Vuelta realizando el mismo recorrido que los profesionales y también los traslados entre ciudades. En total serán 9884 kilómetros en bicicleta y el objetivo es recaudar fondos para DEBRA Piel de Mariposa, la única organización de apoyo a nivel nacional que trabaja para mejorar el día a día de las familias que tienen algún miembro con esta enfermedad.

Nacido en Lugo, la pasión de Javier por la bicicleta viene heredada de su abuelo. Su idilio es tan grande que el protagonista, residente en Madrid por trabajo desde hace veinte años, vendió su coche y siempre se desplaza en bicicleta, incluso cuando viene a Lugo a visitar a su familia. A pocos días de partir hacia Albania, país que acoge la salida del Giro de Italia, Javier cuenta a Quincemil sus sensaciones.

¿Cómo surge la idea?

La idea es hacer este reto solidario y sostenible. Consiste en emular al ciclismo antiguo con etapas de 300 y 400 kilómetros. El ciclismo ha cambiado mucho y quiero recuperar el modelo antiguo. La idea es hacer la misma etapa que ellos más los desplazamientos entre ciudades. Empezará el Giro un día antes que ellos. Por ejemplo la penúltima etapa del Giro tiene un desplazamiento de 800 kilómetros hasta la salida de la última.

Y lo haces como un reto solidario.

Sí, todo nace hace cuatro años que es cuando comencé a hacer retos solidarios. Mi objetivo es dar visibilidad a DEBRA Piel de Mariposa y donar todo el dinero que podamos recaudar. Actualmente se trata de una enfermedad que no tiene cura y las familias de los enfermos necesitan mucha ayuda.

¿Por qué a esta asociación?

Hace nueve años entré a trabajar en Metro de Madrid junto a un amigo llamado Víctor. En esa época nació su hijo con esta enfermedad. A raíz de eso en 2021 le propuse hablar con la asociación para darle visibilidad y me dijo que sí. Desde ese momento empecé a hacer retos en bicicleta y este año se me ocurrió esta idea que es un poco loca pero allá voy.

Para hacer este reto tienes que ser un gran amante del ciclismo.

Desde que aprobé la oposición de mi trabajo en Madrid vendí el coche y no he vuelto a tener coche. A todos los sitios me desplazo en bicicleta, incluso cuando vengo a Lugo. Si no tengo prisa voy con la tienda de campaña y tardo tres días; si voy con prisa lo he llegado a hacer en el mismo día.

¿Has recibido apoyo de las tres grandes vueltas?

La verdad es que por el momento no. La única que me ha respondido ha sido la Vuelta a España pero no tengo el recorrido exacto de ninguna gran vuelta. Lo he tenido que trazar yo según el recorrido de la página web con la ayuda de Strava y he tardado casi dos meses. Será el mismo recorrido salvo alguna entrada o salida de pueblos que no viene detallado por donde se hará. Espero que finalmente que la Vuelta se ponga en contacto conmigo. El Tour es demasiado estricto y dudo que me ayuden y en el Giro creo que tienen cierta desconfianza a que lo consiga.

¿Qué te dicen tus amigos y familia?

Bueno, ya piensan que es una más porque he hecho varias pruebas de ultradistancia. Una de ellas empiezas en Italia y acabas en el Cabo Norte y son unos 4500 kilómetros que hice en 14 días. He recorrido la Península Ibérica con 3600 kilómetros en doce días u otra en Ruanda. Es verdad que en esta dicen que he roto el molde porque salen casi 20000 kilómetros en dos meses.

¿Cómo te sientes?

La verdad es que muy bien y con muchas ganas. He de decirte que este reto me está costando porque decidí ponerme en manos de profesionales y estoy haciendo un entrenamiento dirigido. Me gusta más hacerlo a mi aire porque así pierde un poco de magia. A mí me gusta rodar tranquilamente pero bueno, supongo que la preparación me ayudará.

Háblame un poco de tu amigo Víctor.

Entramos hace nueve años en el trabajo y ahí nació Adrián, hijo de Víctor y Sara. Se trata de una enfermedad rara, genética y que no tiene cura. La organización se encarga de ayudar y orientar en los primeros días y años de vida. Tienen un gran equipo detrás y hacen una gran labor enseñando a las familias a hacer las curas que necesitan los afectados por esta enfermedad.

¿Cómo está la asociación con tu reto?

Ellos me están apoyando mucho y son un motor importante para desarrollar el reto. Queremos intentar llegar a la mayor cantidad de gente y sitios distintos. Al final está siendo un proyecto colaborativo con gente que está mostrando mucha solidaridad desde diferentes ámbitos.

Háblame un poco de ti.

Pues soy de Lugo y hace veinte años que estoy en Madrid. Vine a buscarme la vida con 21 años y empecé a realizar diferentes trabajos y me he asentado aquí aunque la tierriña tira mucho y siempre que puedo me escapo a casa.

La pasión por la bici.

Pues viene de mi abuelo materno. No tenía coche y se desplazaba en bici a trabajar. Heredé su bici y me enganché. La sensación me enamoró y ya no la volví a soltar la.

¿Alguna aventura que recuerdes?

En 2022 me fui tres meses a Sudamérica sólo con la bici. Volé a Bogotá y empecé a cruzar Colombia, Ecuador y Perú. Fue una experiencia inolvidable. La gente que me encontré en el camino fue espectacular. De los noventa días que estuve allí, más de veinte dormí en casa de gente que me abrió su puerta sin conocerme de nada. Fue una experiencia bonita y reconfortante. Para mí la bici es mi psicóloga.

Pues enhorabuena por la iniciativa y te seguiremos atentamente.

Gracias a vosotros por la visibilidad. Toda la información la tenéis en la web www.igare.cc.