Baloncesto inclusivo en Santiago: el Obradoiro crea un equipo para deportistas con discapacidad

El Monbus Obradoiro da un paso hacia la inclusión con la creación de un equipo para personas con discapacidad intelectual. El club de baloncesto, cuyo primer equipo regresa la próxima temporada a la ACB, ha abierto las inscripciones para que los deportistas puedan registrarse para conocer cuántos están interesados y comprobar si es viable seguir adelante con el proyecto.

La entidad ha iniciado el proceso para la creación de un equipo de baloncesto dirigido a personas con discapacidad intelectual. El proyecto ha abierto su fase de inscripción para evaluar su futura incorporación a las competiciones oficiales de deporte adaptado.

"Ser cada día más picheleiro significa también formar parte activa de la sociedad compostelana y desarrollar proyectos que generen un impacto más allá de la competición. Con esa filosofía nace una nueva iniciativa que supone un paso adelante en el compromiso del club con la inclusión: la creación de un equipo de baloncesto para personas con discapacidad intelectual", indica el club en un comunicado.

El Obradoiro señala que el proyecto nace tras varias semanas de trabajo con organismos y entidades especializadas como la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, la Federación Galega de Deporte Adaptado y la Fundación ACB con el objetivo de conocer los procedimientos necesarios para la creación del equipo y facilitar su futura integración en las competiciones oficiales.

El club considera que existen las condiciones necesarias para iniciar el proyecto, que además contará con la colaboración de entidades como ASPAS. "Su experiencia y el acompañamiento de profesionales especializados serán fundamentales en el desarrollo de la actividad diaria del equipo", indica el Monbus Obradoiro.

Inscripciones abiertas

El primer paso será la captación de participantes. El periodo de inscripción abrió ayer martes: las personas interesadas pueden anotarse a través de la página web oficial, en el apartado de Cantera y, dentro de él, en la sección Equipo Inclusivo. Todas ellas deberán completar el formulario habilitado.

El club informa de que como requisito para participar en este proceso será necesario acreditar un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33% mediante la correspondiente certificación médica. Esta inscripción no supondrá la incorporación automática al equipo, sino que permitirá conocer el número real de personas interesadas y valorar la viabilidad definitiva del proyecto antes de su puesta en marcha.

La intención de la entidad es que esta nueva sección pueda formar parte de las competiciones autonómicas y nacionales de deporte adaptado, así como de la Copa de Campeones organizada por la Fundación ACB.

Una vez concluya esta primera fase, todas las personas inscritas recibirán información sobre los siguientes pasos del proyecto y podrán confirmar su participación cuando se concrete la creación definitiva del equipo.