Así es la campaña de abonados del Obradoiro CAB de Santiago en su regreso a la ACB: precios y plazos

El Obradoiro regresa a la ACB tras dos temporadas en la LEB ORO. Santiago de Compostela empujó al equipo hacia el ascenso y la victoria del 8 de mayo contra el Gipuzkoa Basket 85-68 en casa convirtió a la ciudad en una auténtica fiesta. Este miércoles, el club ha presentado la campaña de abonados para que el Multiusos Fontes do Sar sea un hervidero la próxima temporada.

"726 días han sido tiempo más que suficiente para recordar lo que significa tener al Monbus Obradoiro compitiendo entre los más grandes del baloncesto nacional. Hay cosas que, de tan cotidianas, parecen normales... hasta que desaparecen. Y si algo sabe perfectamente este club, es lo muchísimo que cuesta recuperarlas", indica en un comunicado.

Y es que el club pide este año a los aficionados y socios que colaboren con él para afrontar con éxito la próxima temporada, y todas las que están por venir. "Seguro que si unimos esfuerzos lograremos estar entre los mejores", señala en un comunicado, en el que invita a la ciudadanía a hacerse Obrad'ouro.

¿Qué significa ser Obrad'ouro?

Las personas que se adhieran del 28 de mayo al 8 de junio a Obrad'ouro harán un préstamo participativo al club "en los términos y condiciones particulares" del propio préstamo. "Ser Obrad'ouro significa tenderle la mano a tu club cuando más lo necesita. Es formar parte activa, impulsarlo hacia el futuro y demostrar con orgullo que sabes lo que cuesta llegar a la cima después de todo lo que hemos vivido juntos", indica el club.

El precio mínimo por entrada se fija por edades, de forma que los adultos aporten desde 200 euros y los menores de edad, a partir de 80. Los aficionados pueden aportar más si así lo desean, siempre y cuando la cantidad sea múltiplo exacto de 200 euros en el caso de los adultos y de 80 en el de los menores. Así, podrán adquirir tantos artículos como quieran.

Cualquier persona puede ser Obrad'ouro, tanto si ha sido abonado en temporadas anteriores como si no. En todo caso, el 50% de lo que aporte se descontará del abono de la temporada 2026-2027, que deberá renovarse en el mismo asiento que la anterior. Todas las personas que colaboren recibirán una camiseta especial, exclusiva y limitada del equipo.

El Obradoiro CAB pondrá a disposición de los interesados este artículo a través de la página web, donde deberán seleccionar el que más le interesa, añadirlo al carrito y finalizar la compra. Aquellas personas que se hagan Obrad'ouro recibirán un correo de confirmación con los detalles de la adquisición.

Y el abono, ¿cuándo podrá renovarse o comprarse?

El club ha establecido varias fases para la renovación o compra de los abonos de cara a la temporada 2026-2027. Son las siguientes:

Fase 1. Será del 10 de junio al 7 de julio y es exclusiva para renovaciones con préstamo Obrad'ouro . Los abonados de la temporada pasada que hayan realizado el préstamo tendrán preferencia para renovar el abono, asegurando la misma localidad que tenían o cambiándose de sitio a otro que esté libre

. Los abonados de la temporada pasada que hayan realizado el préstamo tendrán preferencia para renovar el abono, asegurando la misma localidad que tenían o cambiándose de sitio a otro que esté libre Fase 2. A partir del 8 de julio, para nuevos abonados. Cualquier persona, sea Obrad'ouro o no, podrá abonarse a la próxima temporada ocupando los asientos libres. En esta fase no se guardarán los asientos ni se aplicarán los descuentos por renovación

¿Cómo se puede renovar o comprar el abono?

El abono puede renovarse o comprarse a través de la página web del Obradoiro CAB accediendo mediante el usuario y la contraseña, así como de forma presencial en las oficinas de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. En este último caso es preciso solicitar cita previa a través de este enlace.

El abonado podrá pagar mediante tarjeta de crédito/débito (no American Express), efectivo o financiación de tres a nueve meses sin intereses (sujeto a aprobación por la entidad financiera y gastos de gestión/formalización).

¿Cuánto cuesta ser abonado del Obradoiro CAB?

Precios de los abonos del Obradoiro CAB para la temporada 2026-2027.

El precio del abono dependerá de la zona y de la tarifa: General, Baby (0-4 años), Infantil (5-12 años), Juvenil (13-17 años), Mayores de 65 años o Reducido.

Los niños de 0 a 4 años pueden acceder a los partidos sin necesidad de abono, siempre que no ocupen asiento. Las familias, sin embargo, disponen del Abono Baby a un precio especial para que los pequeños puedan disponer de su propio sitio.

Precisamente, el abono para los pequeños es el más económico: 40 euros en Fondo, lugar en el que en venta general el coste asciende a 349 euros. La zona Retráctil Central es la que tendrá un precio más elevado, con 705 euros en la venta general. El abanico, por tanto, oscila considerablemente dependiendo de cada caso.

El Monbus Obradoiro ofrecerá un precio reducido a parados de más de seis meses (vida laboral actualizada), estudiantes menores de 26 años (carné de estudiante, matrícula o certificado de centro de estudios) y federados en baloncesto (licencia federativa). Sobre este precio especial no se aplicará el descuento por renovación o antiguo abonado.

¿Qué descuentos aplicarán en los abonos?

El club ha informado de que sobre el precio de cada abono se podrá aplicar un descuento del 15% a los abonados de la temporada 2025-2026 y de un 5% a los de temporadas anteriores, desde la 2011-2012. Una vez aplicados, los socios también se podrán beneficiar de los siguientes, acumulables entre sí:

Familiar : Con dos personas ya se cuenta con un descuento (matrimonio, padre/hijo/a, madre/hijo/a y/o dos hermanos/as, debiendo ser los hijos y/o hermanos menores de 26 años) El núcleo familiar puede estar sentado en diferentes zonas y según se sumen miembros, se añaden descuentos. Así, el segundo miembro en hacer el abono disfrutará de un 10% de descuento, el tercero de un 15%, el cuarto de un 20%, el quinto de un 25%, el sexto de un 30%, el séptimo de un 35%, etc. Estos descuentos se aplicarán según la edad (tarifa Baby, Infantil, Juvenil, mayores de 65 o General) y el sector del pabellón en el que se ubique

: Con dos personas ya se cuenta con un descuento (matrimonio, padre/hijo/a, madre/hijo/a y/o dos hermanos/as, debiendo ser los hijos y/o hermanos menores de 26 años) El núcleo familiar puede estar sentado en diferentes zonas y según se sumen miembros, se añaden descuentos. Así, el segundo miembro en hacer el abono disfrutará de un 10% de descuento, el tercero de un 15%, el cuarto de un 20%, el quinto de un 25%, el sexto de un 30%, el séptimo de un 35%, etc. Estos descuentos se aplicarán según la edad (tarifa Baby, Infantil, Juvenil, mayores de 65 o General) y el sector del pabellón en el que se ubique Fidelidad : 5% por haber sido abonado cinco temporadas

: 5% por haber sido abonado cinco temporadas Asistencia : 5% por haber asistido a los 16 partidos de la temporada 2025-2026

: 5% por haber asistido a los 16 partidos de la temporada 2025-2026 Trae a un amigo (tu abono por 0 euros): El recomendado disfrutará de un 5% de descuento (no acumulable al descuento de abonado en temporadas anteriores). En cuanto al recomendador, si todavía no ha renovado esta campaña, obtendrá un 5% en su abono esta temporada y un 5% al renovar en la siguiente. En caso de haber renovado ya, se beneficiará de un 10% de descuento al renovar la próxima temporada. Si tu amigo renueva la siguiente temporada, tú tendrás un 5% en la posterior, y así sucesivamente mientras este siga renovando. Este descuento se realiza por cada amigo, por lo que el abono podría llegar a salir gratuito

(tu abono por 0 euros): El recomendado disfrutará de un 5% de descuento (no acumulable al descuento de abonado en temporadas anteriores). En cuanto al recomendador, si todavía no ha renovado esta campaña, obtendrá un 5% en su abono esta temporada y un 5% al renovar en la siguiente. En caso de haber renovado ya, se beneficiará de un 10% de descuento al renovar la próxima temporada. Si tu amigo renueva la siguiente temporada, tú tendrás un 5% en la posterior, y así sucesivamente mientras este siga renovando. Este descuento se realiza por cada amigo, por lo que el abono podría llegar a salir gratuito Descuento por donaciones a la Fundación Obradoiro: 100 euros de descuento en el abono y 50 euros en entradas de la temporada 2026-2027 por cada 150 euros de donación (deducción fiscal entre el 40% y el 80%, entre 60 euros y 120 euros)

El precio final resultante será en euros sin decimales y el club recuerda que aquellos que hagan el préstamo Obrad’ouro tendrán un 50% del préstamo realizado en el precio inicial del abono, previamente al cálculo del resto de descuentos.