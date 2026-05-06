El bar de Santiago que se vuelca con el Obradoiro: "Está todo el mundo a la expectativa"

Semana decisiva para el Obradoiro, de ganar este viernes contra el Inveready Gipuzkoa volverá a la máxima categoría nacional. El equipo compostelano acaricia el ascenso después de un fallido intento el año pasado tras caer contra el Súper Agropal Palencia en el playoff. Los de Epi dependen de sí mismos para conseguir el objetivo y contarán con la ayuda de Sar, que volverá a ser una 'caldeira'.

Con las entradas agotadas para asistir al partido, desde el club han preparado una fanzone horas antes del partido con food trucks, barras de bebida y música. Desde las 16:30 horas, los aficionados se podrán pasar por Sar para disfrutar de una jornada tan deportiva como emocionante. Para los que no puedan asistir al Multiusos, desde el Concello de Santiago instalarán una pantalla gigante en Sar para todos aquellos aficionados que se han quedados sin entradas y quieran ver el partido.

Desde los locales de hostelería de la ciudad también se están preparando para el gran día. Uno de ellos, O Afiador, la segunda casa para muchos aficionados del Obradoiro (y plantilla del equipo), está contando las horas para el viernes. "Este año lo que decidimos, aparte de que no vamos a abrir la cocina, es que vamos a ir a Sar", cuenta Nuria quien también desvela que, haya o no ascenso, el restaurante celebrará una fiesta final de temporada justo después de que acabe el partido y en donde también repartirán bufandas donadas por el propio club compostelano. Han decidido realizarlo tras una temporada que bien merece una celebración, "el año pasado estabas más pendiente del móvil que de la fiesta, entonces ya no te quedan ganas de nada, pero este año, entre la ilusión, quieras o no es diferente" dice Nuria.

Desde O Afiador llevan cuatro años colaborando con el equipo que les ha llevado a tener "relación siempre con muchos jugadores". Recuerda Nuria cuando Moncho Fernández comía en el restaurante en la misma mesa siempre. A día de hoy, por el local pasa mucho Epi, así como otros miembros del cuerpo técnico del club, "va por años, por gustos, por todo". También elaboran cenas y comidas a otros equipos con los que se enfrenta el Obradoiro, mismamente del Gipuzkoa, o de peñas como la peña obradoirista Obrajazz.

En O Afiador van a comer peñas, jugadores del Obradoiro y hasta los equipos rivales Quincemil

"Parece mentira que pueda gustar más el fútbol, pero no, el baloncesto ha ganado mucho" señala Nuria para quien la afición del baloncesto "es más sana" y con "más hermandad" que en otros deportes.

Viviendo estos días "con tensión" y con una implicación que "es total", explica Nuria que sus clientes "están como locos": "está todo el mundo a la expectativa. Tienes muchas ganas, pero también tienes los nervios". Antes de festejar nada, Nuria prefiere ser cauta "es deporte, y baloncesto además que con una mala racha que entra, no entra... En baloncesto nunca se sabe".

La mesa donde comía Mocho Fernández en O Afiador Quincemil

"El año pasado siempre decíamos que llegaba el tercer tiempo y desinflaba. Este año no, al revés, medio tiempo y suben las canastas del equipo", resume Nuria brevemente cómo han sido los partidos del Obradoiro durante esta temporada. Esperemos que el viernes el equipo no se desinfle en ninguno de los cuartos y los aficionados puedan celebrar en O Afiador la vuelta del Obradoiro a la liga ACB.