El Hockey Club Liceo lanza su campaña de abonados con nuevas tarifas y mejoras digitales

El Hockey Club Liceo ya tiene en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026-2027. El club coruñés ha presentado este lunes las novedades de cara al próximo curso, con el objetivo de facilitar la gestión de abonos y entradas y mejorar la experiencia de sus aficionados.

Bajo el lema "Legado de Campións", la entidad verdiblanca incorpora esta temporada un nuevo sistema de gestión de localidades de la mano de CompraLaEntrada, plataforma especializada en la venta de entradas y abonos y utilizada también en otros deportes como fútbol, baloncesto y fútbol sala.

Una de las principales novedades será la posibilidad de comprar varios abonos o entradas en una misma operación, facilitando que los aficionados puedan acudir juntos a los partidos. El sistema permitirá además ceder digitalmente el abono a otra persona para encuentros concretos.

Los abonados podrán escoger también entre diferentes sectores del Palacio de los Deportes de Riazor, con las opciones del Sector A, situado en la explanada, y el Sector B, dentro del pabellón.

El club ofrece asimismo la posibilidad de solicitar un carné físico por cinco euros adicionales, que podrá recogerse antes del primer partido de Liga.

Dos precios según la fecha

La campaña de abonados estará dividida en dos tramos de precios. El primero comienza este 31 de agosto y se prolongará hasta el 30 de septiembre, con tarifas de 60 euros para adultos, 100 euros para el abono familiar y 50 euros para los menores de 25 años y personas desempleadas.

A partir del 1 de octubre, los precios subirán hasta los 70 euros para adultos, 120 euros para familias y 60 euros para los colectivos sub 25 y desempleados.

Además, el Liceo ha incorporado un detalle especial para su afición desplazada. Los abonados residentes en Cataluña podrán solicitar entradas sin coste a los partidos que el equipo dispute en esta comunidad durante la temporada.