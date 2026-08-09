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El Liceo anuncia el fichaje de Eloi Martínez para la próxima temporada
El canterano regresa al club coruñés para ocupar su portería
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El Liceo tiene nuevo portero. El club ha anunciado este domingo el fichaje de Eloi Martínez, un jugador que pasó por la cantera verdiblanca y que ahora se incorpora al primer equipo para ocupar la portería.
El portero, formado en las categorías base del equipo, llega por una temporada en su regreso al club que le vio crecer y por el que compitió siete años.
Eloi comenzó su formación en el mundo del hockey en el ADC Obradoiro y, en 2015, se incorporó al Hockey Club Liceo, donde permaneció hasta la temporada 2021/22
Después pasó dos temporadas en el Escola Lubiáns y en la última temporada formó parte de las filas del Compañía de María.
💚 Ás veces, os soños fanse realidade.— Hockey Club Liceo (@HockeyClubLiceo) August 9, 2026
Eloi Martínez da un novo paso na súa historia: defender a portería do primeiro equipo na OK Liga.
Formado na nosa base, volve a casa preparado para afrontar este novo reto e facer do Palacio o seu novo fortín.
Benvido ao primeiro equipo,… pic.twitter.com/djihdvsN53
Esta es la segunda incorporación anunciada por el club para la próxima temporada tras el regreso de Edu Lamas.