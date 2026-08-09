Eloi Martínez.

Eloi Martínez. HC Liceo

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Liceo

El Liceo anuncia el fichaje de Eloi Martínez para la próxima temporada

El canterano regresa al club coruñés para ocupar su portería

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El Liceo tiene nuevo portero. El club ha anunciado este domingo el fichaje de Eloi Martínez, un jugador que pasó por la cantera verdiblanca y que ahora se incorpora al primer equipo para ocupar la portería.

Edu Lamas regresa al Liceo

El portero, formado en las categorías base del equipo, llega por una temporada en su regreso al club que le vio crecer y por el que compitió siete años.

Eloi comenzó su formación en el mundo del hockey en el ADC Obradoiro y, en 2015, se incorporó al Hockey Club Liceo, donde permaneció hasta la temporada 2021/22

Después pasó dos temporadas en el Escola Lubiáns y en la última temporada formó parte de las filas del Compañía de María.

Esta es la segunda incorporación anunciada por el club para la próxima temporada tras el regreso de Edu Lamas.