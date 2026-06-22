El Liceo ya conoce el horario del partido ante el Igualada en A Coruña: 23 de junio a las 20:30

El quinto partido de la final de la OK Liga entre el Hockey Club Liceo y el Igualada se disputará este martes a las 20:30 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor, en A Coruña, tras la confirmación federativa recibida hace escasos minutos.

El choque llega en un contexto de máxima tensión deportiva, con la eliminatoria completamente igualada y ambos equipos jugándose el campeonato en el último tramo de la serie. El Liceo afronta el encuentro con el factor pista a favor, mientras que el Igualada busca dar la sorpresa a domicilio.

Fuentes de la organización y de seguridad están analizando la posibilidad de declarar el partido como de alto riesgo, tras los incidentes registrados este fin de semana en Cataluña.

En las próximas horas se tomará una decisión definitiva sobre el dispositivo de seguridad, mientras la afición verdiblanca prepara una cita que puede convertirse en una de las más importantes de la temporada en el hockey sobre patines en A Coruña.

Llamamiento a A Coruña en la noche de San Juan

El club ha realizado un llamamiento a la afición para convertir el Palacio de los Deportes de Riazor en un fortín una vez más. Los socios del HC Liceo tendrán acceso gratuito al encuentro y podrán retirar una invitación para un acompañante. También podrán entrar sin coste los abonados que compartan condición de socios del Liceo y del Deportivo. Para el público general, la entrada tendrá un precio único de cinco euros y se venderá exclusivamente en las taquillas del Palacio.