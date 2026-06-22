El Liceo condena los incidentes en Cataluña y llama a llenar el Palacio en la final decisiva

Hinchas del Igualada, uno de ellos con un micrófono, lanzan peinetas a los jugadores del Liceo.

El Hockey Club Liceo ha condenado públicamente los incidentes registrados al término del cuarto encuentro de la final de la OK Liga disputado en Les Comes, escenario en el que el conjunto coruñés cayó ante el Igualada y donde, según denuncia la entidad verdiblanca, se produjeron episodios de tensión que afectaron a familiares de integrantes del equipo y a aficionados desplazados desde A Coruña.

En un comunicado difundido este lunes, el club expresó su "máximo apoyo a todas las personas que se vieron afectadas por estos hechos" y reiteró su compromiso con un deporte basado en el respeto, la convivencia y la seguridad tanto de jugadores como de técnicos, familiares y seguidores.

La entidad liceísta mostró su "profunda preocupación" por lo sucedido una vez finalizado el encuentro, asegurando que se registraron situaciones de intimidación y comportamientos violentos dirigidos contra miembros de la expedición coruñesa. El club sostiene que estos incidentes fueron provocados mayoritariamente por integrantes de la Peña Front Tauro, según pudieron comprobar miembros desplazados con el equipo.

Además, el Liceo también cuestionó la gestión de la seguridad durante los acontecimientos. La entidad considera que el dispositivo de seguridad privada y las fuerzas presentes en la instalación se vieron superadas por la situación, lo que, a su juicio, impidió garantizar adecuadamente la protección de los aficionados verdiblancos. "La sensación de nuestros aficionados fue de desamparo", señala el comunicado, en el que también se solicita una revisión de los protocolos para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares.

"La rivalidad deportiva debe quedar siempre sobre la pista. La violencia, la intimidación y cualquier forma de amenaza no pueden tener cabida en nuestro deporte", subraya el club coruñés.

La serie por el título llega ahora a su desenlace después de que ambos equipos hayan hecho valer el factor pista. El Liceo ganó los dos primeros partidos disputados en A Coruña, mientras que el Igualada igualó la eliminatoria con dos victorias consecutivas en Cataluña, por lo que el campeonato se decidirá en un quinto y definitivo encuentro.

Con ese horizonte, el club ha realizado un llamamiento a la afición para convertir el Palacio de los Deportes de Riazor en un fortín una vez más. El decisivo duelo se disputará en la tarde de San Juan y el Liceo espera un lleno para empujar al equipo hacia el título liguero.

Los socios del HC Liceo tendrán acceso gratuito al encuentro y podrán retirar una invitación para un acompañante. También podrán entrar sin coste los abonados que compartan condición de socios del Liceo y del Deportivo. Para el público general, la entrada tendrá un precio único de cinco euros y se venderá exclusivamente en las taquillas del Palacio.

"Es nuestro deseo que el Palacio siga siendo un lugar donde poder disfrutar de nuestro deporte en compañía de amigos, familiares y niños", señala el club, que contrapone el ambiente vivido durante toda la temporada en A Coruña con lo ocurrido en Les Comes. La entidad confía ahora en que la afición responda una vez más para convertir la noche más especial del año en una gran fiesta del hockey sobre patines en la ciudad.