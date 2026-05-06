El Liceo se despide de la Champions ante un Porto intratable

Los portugueses vencieron por seis goles a dos ante un Liceo que completó una gran primera parte pero que no pudo aguantar el ritmo del Porto en el segundo acto

El Liceo se despidió de la Champions League tras caer ante el Porto en cuartos de final por seis goles a dos. Los coruñeses plantaron cara a uno de los mejores equipos del mundo y completaron una primera parte muy completa. Sin embargo el conjunto portugués impuso su ley y decantó el duelo con un inicio espectacular de segunda parte.

El choque arrancó con un ritmo frenético y dos claros protagonistas: Xavi Malián y Blai Roca. Ambos guardametas recibieron multitud de disparos que sacaron de manera increíble. El encuentro era espectacular para los aficionados pero ninguno de los dos equipos logró hacer el primer tanto. Como era de esperar en el ecuador de ese primer acto los dos conjuntos bajaron revoluciones y optaron por un juego más estático y con más control.

Nuno Paiva dio esperanzas al Liceo al conseguir el primer gol del partido. El portugués completaba una gran acción individual y adelantaba a los coruñeses. El choque estaba bastante controlado pero el Porto logró igualar al borde del descanso. Fueron tres acciones de locura en las que ambos pudieron marcar. Finalmente lo conseguiría el Porto por medio de Carlo di Benedetto, uno de los cuatro exliceístas del equipo portugués.

Con el empate a uno se llegó al descanso. Tras el paso por vestuarios el Porto impuso su ley y se fue a por el partido. Pronto conseguiría el segundo pero los colegiados lo anularon por mano. Pero el ritmo de los blanquiazules ya no iba a parar. Di Benedetto volvió a mostrar las cualidades que le convierten en uno de los mejores jugadores del mundo e hizo el segundo con un disparo espectacular. El gol sentó muy mal al equipo que pronto se vería con el tercero en contra tras una gran acción de Rafa.

El partido se ponía complicado y el equipo verde no era capaz de inquietar la meta rival. Los nervios se adueñaron de los coruñeses que encajarían el cuarto tras una pérdida en ataque que dejaba solo a Mena delante de Blai y el atacante no iba a perdonar. El castigo era excesivo para un Liceo que se fue a por el gol. César Carballeira iba a acortar distancias desde el punto de penalti y hacía el 4 a 2. Mena cortaría las esperanzas de remontada tras otra definición espectacular delante de Roca que suponía el cinco a dos.

El encuentro era de ida y vuelta pero los coruñeses ya solo podían maquillar el resultado y el conjunto portugués disfrutaba de contras peligrosas para hacer el sexto. Arriesgaron los verdes quitando al guardameta y apostando por cinco jugadores en pista. Tras un ataque que no acabó el gol, Rafa haría el sexto sin guardameta dentro del último minuto. Con ese 6 a 2 se llegaba al final de un encuentro en el que el Porto demostró su condición de favorito ante un Liceo correoso que se hundió en la segunda mitad. Los coruñeses caían así eliminados y se centran desde ya en los playoff por el título de liga en el que contarán con factor pista en todas las eliminatorias.