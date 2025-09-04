La plantilla del Liceo pasa sus reconocimientos médicos en el Quirónsalud de A Coruña Quirónsalud

El Hockey Club Liceo continúa con los preparativos para la temporada 2025/2026 que llevará al equipo herculino a competir en la OK Liga un año más y a luchar por la Champions League.

Este jueves, la plantilla ha pasado el reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud de A Coruña. El doctor Carlos Lariño ha sido el encargado de supervisar los procedimientos, que han consistido en una consulta, analítica y electrocardiograma.

"Esperamos que el equipo afronte los partidos que empezarán a jugarse en breve con la misma energía, salud y éxito con los que han superado estos reconocimientos médicos", afirmó Lariño tras las pruebas.

Con la colaboración entre el club y el hospital, el centro médico ofrecerá consejos de salud de sus especialistas para abonados y seguidores que se difundirán por diferentes canales con el objetivo de promover hábitos de vida saludables.