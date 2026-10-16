Básquet Coruña busca hacer borrón y cuenta nueva

Los coruñeses afrontan un importante encuentro ante Girona en el que buscarán recuperar sensaciones tras la dura derrota ante Zaragoza

Básquet Coruña quiere resarcirse de la dura derrota sufrida ante Zaragoza y recuperar las sensaciones vividas en las dos primeras jornadas. Los coruñeses visitan la pista de Girona el domingo a las 12 horas. El conjunto naranja tiene por delante dos salidas consecutivas en las que necesitan al menos una victoria para elevar la moral del grupo.

La semana arrancó con un entrenamiento a puertas abiertas el lunes en el que cientos de niños pudieron ver de cerca a sus ídolos. La comunión fue perfecta y el evento sirvió para que los jugadores olvidaran en parte el choque del fin de semana.

El resto del planning ha transcurrido sin grandes novedades, aunque Carles Marco explicó que han faltado un par de jugadores por gripe en alguna sesión pero espero tener a todos disponibles para estas últimas sesiones de entrenamientos. El técnico reconocía también ante los medios que “el estado anímico sea perfecto y vayamos a tope. Tampoco debemos hacer una montaña porque solo hemos jugado tres partidos”.

Los coruñeses se miden a un Girona que aparece en la tabla con los mismos números que el equipo naranja: una victoria y dos derrotas. El duelo será importante para intentar alejarse de la zona baja de la tabla.