El Leyma Coruña se presenta en Marineda City con freestyle, baloncesto y premios para la afición

Marineda City acogerá el próximo miércoles 30 de septiembre la presentación del Leyma Coruña para la nueva temporada. El equipo coruñés se acercará a sus aficionados en una jornada que combinará baloncesto, espectáculo y diferentes actividades para el público. El evento comenzará a las 18:30 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán, situada en la planta baja del centro comercial, frente a Zara.

La presentación arrancará con una exhibición de freestyle de baloncesto. Especialistas en esta disciplina realizarán diferentes trucos, malabares y habilidades con el balón como aperitivo antes de que llegue el momento de conocer a los integrantes de la plantilla del Leyma Coruña.

A continuación, los jugadores serán los protagonistas de la presentación oficial. Durante el acto lanzarán balones al público que incluirán diferentes premios, entre ellos abonos para la temporada, camisetas y bufandas oficiales del club, además de otras sorpresas para los asistentes.

La mascota del equipo, Leymita, también estará presente durante toda la jornada y participará en las diferentes actividades previstas en Marineda City.

El encuentro entre el equipo y sus seguidores continuará después de la presentación. Los aficionados tendrán la oportunidad de hacerse fotografías con los jugadores y con Leymita, además de conseguir los autógrafos de sus deportistas favoritos.