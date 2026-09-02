La Liga Endesa de baloncesto vuelve a la TVG con un equipo gallego cada jornada y todos los derbis

El baloncesto gallego de élite volverá a tener un espacio fijo en la televisión pública. La Televisión de Galicia y la ACB han alcanzado un acuerdo para las dos próximas temporadas de la Liga Endesa, que permitirá seguir cada jornada un partido con presencia de alguno de los tres equipos gallegos de la máxima categoría: Río Breogán, Monbus Obradoiro y Basquet Coruña.

Las retransmisiones se realizarán los domingos a las 12:00 horas tanto a través de la primera cadena de la TVG como de la plataforma AGalega.gal. En total, el acuerdo contempla 40 encuentros de la fase regular y los seis derbis gallegos previstos durante la temporada. La cobertura se mantendrá también si alguno de los tres equipos consigue clasificarse para los cuartos de final por el título.

La primera cita de la temporada llegará el domingo 27 de septiembre, cuando el Río Breogán recibirá al ASISA Joventut en el Pazo dos Deportes de Lugo. Una semana después, el 4 de octubre, será el turno del Basquet Coruña-Surne Bilbao, desde el Coliseum, mientras que el 11 de octubre la TVG ofrecerá el debut del Monbus Obradoiro en la competición ante el Ilerna Lleida, desde el Multiusos Fontes do Sar.

Los tres derbis gallegos, también en la TVG

Uno de los principales atractivos del acuerdo será la retransmisión de todos los enfrentamientos entre los tres representantes gallegos de la Liga Endesa. El primer derbi llegará el domingo 1 de noviembre, con el Monbus Obradoiro recibiendo al Río Breogán en Santiago.

El segundo enfrentamiento será el 20 de diciembre a las 12:00 horas, cuando el Monbus Obradoiro se mida al Basquet Coruña. El año terminará con otro duelo gallego: Río Breogán y Leyma Coruña se enfrentarán el miércoles 30 de diciembre a las 18:00 horas en Lugo, en el partido con el que la TVG despedirá su cobertura de la competición en 2026.

La apuesta de la televisión pública no se limitará a las retransmisiones. Los partidos europeos del Río Breogán también podrán seguirse a través de la G2, mientras que la Radio Galega ofrecerá los encuentros de los equipos gallegos de forma íntegra en AGalegaAudio.gal, además de conexiones y narraciones durante el programa 'Galicia en goles'.

La cobertura se completará con un podcast semanal dedicado al análisis de cada jornada, seguimiento diario de los clubes en los programas En Xogo y contenidos específicos en G24, AGalega.gal y las redes sociales de la Corporación.

La Copa Galicia, primera prueba este domingo

Antes del comienzo de la Liga Endesa, la televisión pública gallega ya ofrecerá este domingo la final de la Copa Galicia de baloncesto, a partir de las 19:00 horas, a través de la G2 y AGalega.gal.

La competición celebra este año su 40 aniversario y reunirá a los tres equipos gallegos de la Liga Endesa y al Club Ourense Baloncesto, representante autonómico en Primera FEB. Las semifinales enfrentarán al Basquet Coruña con el COB y al Monbus Obradoiro con el Río Breogán, ambas en el Multiusos Fontes do Sar. Los vencedores disputarán la final el domingo.

Además, la TVG y la Federación Española de Baloncesto mantienen muy avanzadas las negociaciones para llevar este mismo modelo al baloncesto femenino. El objetivo es poder retransmitir partidos del Baxi Ferrol, Maquinaria Durán y Celta Femxa Zorka, así como sus respectivas competiciones europeas.