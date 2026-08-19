Este es el calendario oficial para la pretemporada del Básquet Coruña: fechas y horarios de los partidos

El nuevo proyecto de Básquet Coruña arrancó hace unos días con las primeras sesiones de entrenamiento. Se trata de un periodo muy importante en todos los equipos profesionales aunque lo que ansía la afición es poder disfrutar de su equipo en la pista.

El club ha confirmado este miércoles las fechas y los horarios de todos los encuentros amistosos y de Copa Galicia que jugarán los de Carles Marco. A nivel general se puede hablar de una pretemporada exigente que servirá para ver el nivel de un equipo que aspira a lograr la salvación en su segunda aventura en la élite del baloncesto nacional.

El primer encuentro del verano ya se puede considerar todo un clásico. Básquet Coruña se medirá a Obradoiro en el torneo de Vilagarcía. La cita será el próximo martes 25 de agosto a las 20:30 horas. El segundo encuentro será solo cuatro días después ante Palencia en el Pabellón Municipal de Palencia. El partido se jugará también a las 20:30 horas. Hay que recordar que los dos equipos se vieron las caras hace menos de dos meses en la semifinal de la Final Four por el ascenso a la ACB. Los coruñeses se llevaron un partido que fue bastante igualado y emocionante.

El fin de semana del 5-6 de septiembre será el turno de la Copa Galicia. En esta edición 2026 el torneo se disputará en el Fontes do Sar de Santiago de Compostela. El sorteo emparejó en semifinales a Básquet Coruña con Ourense en un partido que se disputará el sábado 5 de septiembre a las 18 horas. En caso de llegar a la final se jugaría el domingo 6 a las 19 ante el ganador del Breogán - Obradoiro.

El fin de semana del 12-13 de septiembre el equipo se desplazará a Burgos para jugar el sábado 12 a las 18:30 horas ante Bilbao y el domingo 13 a las 18:30 horas ante Burgos. Ambos equipos son de ACB y la exigencia será máxima.

El último encuentro antes del inicio liguero será el viernes 18 de septiembre a las 19 horas ante Manresa. El choque se jugará en el Palacio de Deportes de Riazor y servirá de presentación oficial delante de su público. Ante la imposibilidad de jugar en el Coliseum, Riazor volverá a acoger un encuentro de Básquet Coruña tres años después del último que se jugó en la que durante muchas temporadas fue el hogar del conjunto naranja.

Fechas y horarios de los partidos del Básquet Coruña