Alonzo Verge regresa a Básquet Coruña

El estadounidense se convierte en el primer fichaje de la temporada tras una jornada frenética en la que se anunció otra renovación y la salida de un jugador importante de la temporada pasada

Nueva jornada intensa y llena de movimientos en las oficinas de Básquet Coruña. Una de las más impactantes llegó en forma de fichaje después de que la entidad herculina comunicara la incorporación de Alonzo Verge. El base estadounidense ya tuvo un paso fugaz por el equipo en el tramo final de la temporada del descenso de ACB. En su momento llegó para sustituir a Brandon Taylor y disputó los últimos tres encuentros de campeonato. En ellos firmó una media de 11,7 puntos por partido, 0,3 rebotes y 4,3 asistencias. Este fichaje ha generado un gran revuelo ya que durante la tarde se daba por hecha su llegada a Obradoiro. Los coruñeses se han movido rápido y se hacen con los servicios de un jugador que la temporada pasada firmó grandes números en la máxima categoría de Alemania con 18,2 puntos de media. Además sus características se adaptan a la perfección al estilo Carles Marco.

Antes de que se produjera esa noticia, el club también anunciaba la continuidad de Guillem Jou. El escolta fue uno de los jugadores clave de la temporada. El capitán seguirá un año más tras convertirse en una pieza fundamental y lograr una gran conexión con la grada. Sus números fueron muy regulares durante todo el curso con 7,1 puntos de media por partido, 3,9 rebotes y una asistencia. Además cuenta con una importante trayectoria de ocho temporadas en ACB siempre enrolado en las filas del Baxi Manresa.

Sin duda la noticia más triste de la jornada fue la salida de Mus Barro. El pívot llegó en mitad de temporada tras la marcha de Yoanki Mencía. Barro se ganó pronto al público con su derroche, entrega y pelea debajo del aro. Sus buenos números le permitirán recibir buenas ofertas de Primera FEB tras el impacto positivo y la importancia que tuvo esta temporada en A Coruña. Mus agradecía en redes sociales "haber formado parte de esta gran temporada. Muchas gracias por todo Coruña".

En el apartado social, el club comunicó que el número de socios que han renovado su abono asciende a 2670 abonados. Hay que recordar que el plazo de renovación finaliza el próximo 26 de junio. A partir de ese momento el club actualizará precios para las nuevas altas y se abrirá el proceso para todas aquellas personas que quieran abonarse y disfrutar nuevamente de la magia de la ACB en una temporada que promete grandes emociones.