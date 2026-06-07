Una marea naranja arropa al Básquet Coruña en la final por el ascenso a la ACB

A Coruña ya respira ambiente de final. Miles de aficionados del Básquet Coruña han comenzado a teñir de naranja los alrededores del Coliseum en una jornada que puede quedar grabada para siempre en la historia del deporte coruñés.

Tras superar este sábado al Palencia por 92-81 en las semifinales de la Final Four, el conjunto herculino afronta esta tarde, a partir de las 19:00 horas, el partido más importante de su historia reciente. Enfrente estará Estudiantes, que logró el pase a la final tras derrotar al Oviedo por 79-71.

La afición no ha querido faltar a la cita. Convocados por el grupo de animación Espíritu 23, cientos de seguidores han participado en la tradicional "marea naranja", que ha recorrido las inmediaciones del recinto para acompañar al equipo en las horas previas al encuentro.

El Básquet Coruña está a solo 40 minutos de hacer realidad el sueño del ascenso a la ACB. Y lo hará con el respaldo de un Coliseum que promete presentar una de las mejores entradas y ambientes de su historia.