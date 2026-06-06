Básquet Coruña 92 - Palencia 81: Caio Pacheco conduce a los coruñeses a la final

Básquet Coruña está a un partido de regresar a la Liga ACB. Los coruñeses superaron a Palencia por 92-81 en un encuentro igualado y con alternativas que se llevaron los coruñeses tras una gran segunda mitad.

El encuentro nació muy igualado pero los coruñeses lograron marcharse con una renta de cuatro puntos. Tras no conseguir despegarse en el marcador, Palencia logró tras un enorme segundo cuarto marcharse al descanso con una ventaja de dos puntos.

Los coruñeses estaban atenazados permitiendo mucho rebote ofensivo y fallando una gran cantidad de triples. La sensación al descanso es que los de Carles Marco no estaban cómodos y Palencia tenía argumentos para alcanzar la final.

Tras la reanudación, Básquet Coruña no entró bien y la diferencia palentina se fue a los siete puntos más posesión. Los naranjas necesitaban héroes y emergió un gran Ilimane Diop que enchufó a los suyos con siete puntos consecutivos. La afición despertó y empezó a creer en la victoria.

A ello ayudó un colosal Caio Pacheco. El brasileño asumió la responsabilidad y guió a los suyos con gran acierto en el juego y en el lanzamiento. Sus 25 puntos fueron clave para amarrar una victoria que ya no se iba a escapar.

Los coruñeses lograron unas rentas entre los siete y diez puntos que castigaron mucho a un rival que ya no fue capaz de acercarse. Con el 92 - 81 finalizaba un encuentro más igualado de lo que refleja el marcador. Además, las lesiones de Dídac Cuevas y Ilimane Diop encendieron la luz de alarma.

El equipo naranja se cita mañana con la historia y si gana la final será nuevo equipo de ACB.