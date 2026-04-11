El Básquet Coruña acaricia la ACB: una marea naranja recibe al equipo antes del partido con el Obradoiro Quincemil

Una marea tiñó de naranja los alrededores del Coliseum de A Coruña este sábado, en respuesta al llamamiento del Básquet Coruña a su afición. El club coruñés se enfrenta esta tarde al Obradoiro CAB, en un derbi señalado como el partido del año. El duelo, que arrancará a las 19:00 horas, resultará decisivo para saber qué equipo gallego ascenderá a la liga ACB. A pesar de que aún queden fechas por medio, el ganador habrá dado el paso casi definitivo para regresar a la élite

Poco antes de las 17:00 horas ya se veía a los primeros aficionados desfilar desde distintos puntos de la ciudad hacia el Coliseum, en concreto hasta los alrededores de la puerta número 14, para recibir al Básquet Coruña a su llegada al recinto coruñés y transmitirles "toda la energía" posible antes del encuentro.

La afición inició el recorrido oficial en la calle Enrique Mariñas Romero, en Matogrande, para posteriormente iniciar la marcha cruzando por la pasarela sobre Alfonso Molina rumbo al Coliseum.

Sobre las 17:00 los primeros jugadores del cuadro coruñés iban llegando al punto de encuentro, donde saludaron a los centenares de aficionados que se encontraban allí para recibirlos.

Lleno absoluto en un Coliseum con entradas agotadas

El encuentro se presenta como uno de los más importantes de la temporada en la Primera FEB, ya que enfrenta a los dos equipos clasificados como el primero y segundo en la categoría.

Durante el partido el Coliseum presentará un lleno absoluto después de que las entradas para el público general se agotasen en menos de veinte minutos, confirmando la enorme expectación generada en torno al derbi.