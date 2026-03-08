El COB rectifica y permitirá bombos a los peñistas del Básquet Coruña en el partido del miércoles

El Club Ourense Baloncesto (COB) ha decidido finalmente permitir la entrada de bombos a los peñistas del Básquet Coruña que viajarán este miércoles a Ourense para presenciar el partido de Primera Federación masculina de baloncesto, después de que la negativa inicial del club local generase una polémica entre las aficiones.

La decisión llega tras varios días de críticas y debate en redes sociales, donde numerosos seguidores del conjunto coruñés consideraban injustificada la prohibición.

El rechazo inicial a la entrada de instrumentos de animación había provocado malestar entre los peñistas, que defendían su derecho a animar al equipo con los elementos habituales en sus desplazamientos.

Con este cambio de postura, el COB permitirá finalmente que los aficionados del Básquet Coruña accedan al pabellón con bombos, algo que desde el entorno del club herculino se interpreta como un gesto para rebajar la tensión previa al encuentro.

El partido, que se disputará este miércoles en Ourense, contará así con presencia organizada de la afición coruñesa y con el ambiente habitual de las peñas, en un duelo importante dentro de la competición de Primera Federación masculina.