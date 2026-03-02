Dos jugadores del Básquet Coruña firmarán autógrafos el 4 de marzo en Marineda City

Marineda City acogerá el próximo miércoles 4 de marzo, a las 18:30 horas, una firma de autógrafos con los jugadores del Leyma Básquet Coruña Jacobo Díaz y Dídac Cuevas. El acto tendrá lugar en la planta 1, en la zona del videomarcador, y permitirá a los aficionados del conjunto naranja compartir un encuentro cercano con dos integrantes del primer equipo.

La cita supone una nueva oportunidad para que la afición del Leyma Coruña viva de cerca la pasión por el baloncesto. Los asistentes podrán llevarse autógrafos, hacerse fotografías y disfrutar de un momento especial junto a dos nombres destacados del proyecto deportivo naranja.

Jacobo Díaz, con su experiencia y versatilidad, y Dídac Cuevas, con su visión de juego y sus cualidades técnicas, son ya piezas fundamentales del conjunto coruñés. Su presencia en el centro comercial propiedad de Merlin Properties,refuerza el vínculo entre el club y su afición en un momento importante de la temporada.

Marineda City mantiene una apuesta firme por el deporte gallego, colaborando con equipos de

referencia como el Leyma Básquet Coruña, el RC Deportivo y el Hockey Club Liceo.

"Este tipo de iniciativas reafirman la vocación del centro de contribuir activamente a la vida deportiva y social de su entorno, respaldando entidades que fomentan valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el sentimiento de pertenencia", señala en un comunicado.