Éxito total en la lluvia de peluches promovida por Básquet Coruña

Básquet Coruña se reencontró con el triunfo y sumó la primera victoria de 2026 tras superar a Cantabria por 102 a 67. El partido fue dominado por los coruñeses de principio a fin y seguirán como líderes una semana más.

El partido estuvo marcado por una acción solidaria que el club recuperó esta temporada: la tradicional 'Lluvia de peluches', una acción promovida por Vegalsa que contó con la colaboración del Banco de Alimentos y el Club de Leones. La temporada pasada, las normas de la ACB impidieron que se pudiera hacer, pero el éxito este año ha sido total.

Además era la primera vez que esta acción tenía lugar en el Coliseum y la respuesta fue inmejorable. La lluvia tuvo lugar en el tiempo de descanso y cientos de peluches cubrieron la pista en apenas dos minutos. Jugadores de la cantera fueron los encargados de recoger y almacenar estos peluches que serán repartidos entre niños desfavorecidos.

El choque dejó además la mejor entrada de la temporada con 5.720 aficionados en el Coliseum de A Coruña. El equipo volvió a mostrarse muy sólido y no pagó la derrota encajada la semana pasada ante Obradoiro. Los coruñeses siguen como líderes con trece victorias y una derrota.