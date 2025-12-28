Básquet Coruña encaja su primera derrota de la temporada

Básquet Coruña encajó su primera derrota de la temporada tras caer en Santiago ante Obradoiro por 103 a 99. El duelo resultó intenso y bastante igualado aunque los locales fueron capaces de manejar siempre sus ventajas en el marcador.

El primer tiempo estuvo claramente marcado por la diferencia en el rebote. Los de Carles Marco eligieron el peor día posible para ser blandos y no dominar en este aspecto, y lo pagaron. A pesar de ello, el equipo logró tener una ventaja de cinco puntos en el primer cuarto. Sin embargo, un gran parcial de los de Diego Epifanio permitió a Obradoiro marcharse con ventaja en el marcador gracias a su gran acierto desde la línea exterior. El resultado al finalizar el primer cuarto fue de 31 a 26.

El duelo era muy parejo y ninguno de los dos equipos se marchaba en el marcador. El gran acierto en el tiro provocó que los números se dispararan y al descanso se llegó con un 52 a 45. Estaba claro que las opciones del equipo coruñés pasaban por mejorar en defensa y mejorar en el rebote. Coruña no se vino abajo y fue remando en el tercer cuarto hasta colocar el 76-73.

El derbi se iba a decidir en un último y apasionante cuarto en el que dolieron algunas decisiones arbitrales. Los coruñeses tuvieron varias posesiones para ponerse por delante pero se precipitaron en los momentos clave. El gran acierto de Barcello y los minutos finales de Westermann sentenciaron un partido que Básquet Coruña peleó hasta el final. Un triple de Jorgensen ponía a los suyos a dos puntos pero ya sin tiempo para creer en la remontada. De hecho una inoportuna falta de Cremo a falta de 0,2 segundos permite a Obradoiro afrontar el choque de la segunda vuelta con esa ventaja de cuatro puntos.

O Sar disfrutó y vibró con un auténtico partidazo de baloncesto que se llevó el conjunto local. A pesar de ello Básquet Coruña cierra 2025 como líder con un triunfo de ventaja sobre su vecino. En abril ambos equipos se verán las caras en el Coliseum de A Coruña en un choque que puede resultar decisivo en la pelea por el ascenso a la Liga ACB.