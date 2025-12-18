Básquet Coruña lanza la nueva y ambiciosa campaña de abonados

Básquet Coruña ha lanzado la nueva campaña de abonados de cara a 2026. El club naranja busca ampliar su masa social y busca aumentar el tirón entre la gente tras la espectacular temporada que está firmando el equipo.

Los precios oscilan entre los 83 y los 230 euros según la localidad deseada. Además existen las tarifas joven e infantil con abonos desde los 53 y 40 euros respectivamente.

El abono da derecho a presenciar los diez encuentros ligueros que quedan en el Coliseum de A Coruña de aquí al final de la temporada regular. El primero de ellos se disputará el domingo 4 de enero a las 12:30 horas ante Cantabria.

Entre los rivales que tienen que pasar por la pista coruñesa encontramos a algunos de los favoritos como el Estudiantes o el Obradoiro.

— Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) December 18, 2025

El equipo coruñés es líder con once victorias en once partidos. El rendimiento del equipo es de sobresaliente y aunque todavía queda mucha temporada, es uno de los grandes candidatos a pelear por el ascenso directo.

El club logró gracias al apoyo de su masa social seguir disputando sus encuentros en el Coliseum, un recinto espectacular en el que se genera un gran ambiente. Toda la información y precios de los abonos puede ser consultada en http://venta.basquetcoruna.t2v.com/