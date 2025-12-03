Básquet Coruña, ante un duelo de altura

Tras dos semanas de parón, Básquet Coruña regresa este fin de semana a la competición. Y lo hace estrenando horario, domingo a las 12:30, y ante un gran rival como es Palencia.

Los coruñeses mantienen su idilio con la liga tras ganar los ocho encuentros que ha disputado hasta la fecha. Enfrente llega Palencia, un equipo que está en lo alto de la tabla con un balance de siete triunfos y dos derrotas.

El choque supondrá el regreso a la ciudad herculina de Ingus Jakovics, jugador del Básquet Coruña hasta este verano.

En caso de ganar, los coruñeses darían otro golpe encima de la mesa y harían olvidar el sabor amargo de la eliminación copera.

También será interesante comprobar la respuesta de Coliseum en un horario inédito esta temporada. La afición coruñesa está respondiendo a las expectativas y el feudo coruñés es uno de los más espectaculares de la categoría.